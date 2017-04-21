RedHack'in casus hackeri yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Redhack gurubu üyesi Hünkar Alican Duman'ın Kıbrıs'ta olduğunu belirledi. Uzun süredir polisin takibinde olan, RedHack'in kurucularından Hünkar Alican Duman'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uçakla Atatürk Havalimanı'na geleceği belirlendi. Organize polisi, Atatürk Havalimanı'na gelen Hünkar Alican Duman'ı gözaltına aldı.

Bilgileri yayımladı

İddiaya göre, Red- Hack grubu üyeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın şahsi mail hesabını hackledi. Daha sonra ilişkili oldukları bazı gazeteciler hacklenen mail hesabındaki bazı bilgileri kendi yayın organlarında yayınladı.

6 kişi cezaevinde

Daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Deniz Yücel tutuklanmıştı. Gazeteci Fatih Yağmur'un ise soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi.

Akşam