21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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CHP 60 yıldır tüm mağlubiyetleri hazmedemedi

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CHP 60 yıldır tüm mağlubiyetleri hazmedemedi
CHP, sadece son seçimde değil, 60 yılda kaybettiği her seçimde çamura yatıp mızıkçılık yaptı.
CHP 60 yıldır tüm mağlubiyetleri hazmedemedi CHP 60 yıldır tüm mağlubiyetleri hazmedemedi CHP 60 yıldır tüm mağlubiyetleri hazmedemedi

 Millet iradesine saygı duymak yerine her seferinde itirazda bulundu  Seçim yarışında aldığı mağlubiyetleri kabul edemeyen CHP 60 yıldan fazladır aynı söylemleri kullanıyor. Sadece yakın geçmişte değil çok partili sisteme geçilen yıllardan beri aynı savunmayı yapan CHP liderleri halkın iradesini yok sayarak seçimlere itirazlarda bulunuyor. 16 Nisan referandumuna itirazı reddedilen CHP'nin geçmişte manşete taşınan itirazlarından birkaçı şu şekilde:  

1954 GENEL SEÇİMLERİ:

CHP'nin çok partili hayata geçtikten hemen sonra aldığı ilk yenilgilerden birisi olan 1954 genel seçimlerinde Demokrat Parti 503 vekil kazanırken CHP yalnızca 31 vekil kazanmıştı. Bu büyük farka rağmen CHP ilk iş olarak seçim kanununun aksaklığına itiraz etmişti. CHP'nin itiraz ettiği liste usulü çoğunluk sistemi 1946 seçimlerinden beri kullanılan ve CHP'nin Meclis'te çoğunluğu bulundurduğu dönemde itiraz etmediği bir sistem.

CHP'nin çok partili hayata geçtikten sonra 1954 genel seçimleri... Sonraki yıllarda aldığı seçim yenilgileri ve bitmeyen hazımsızlığı.

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1957 GENEL SEÇİMLERİ

Bir sonraki genel seçim olan 1957'de yine ezici bir üstünlük kuran Demokrat Parti'ye karşı CHP Lideri İsmet İnönü itirazlarda bulunmuştu. Seçim sonucunda Demokrat Parti 424 vekil kazanırken CHP 178 vekili Meclis'e gönderebilmişti. Bu sonuçlar karşısında birçok büyük ilde seçimin tekrarını isteyen CHP'liler o dönem de radyo yayınını kanuna aykırı bulmuşlardı.

2002'DEN GÜNÜMÜZE

Yakın tarihimize baktığımızdaysa 2002 sonrası AK Parti'nin tek başına liderliği aldığı her seçimde CHP seçim sonrası başarısızlıklarını seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışarak kapattı. Elektrik kesintileri, dışarıdan oy pusulaları gibi sebepler öne süren CHP'liler son genel seçim olan 2015 Kasım seçimlerinden sonra da seçimin olağanüstü koşullarda gerçekleştiği bahanesini ileri sürdü.

TEK İSTİSNA 7 HAZİRAN AMA...

CHP'nin itirazlarının öne çıkmadığı tek seçim ise 7 Haziran 2015 seçimi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu birinci olan AK Parti'nin tek başına iktidar olamamasını ve CHP'nin ikinci parti olmasını başarı olarak görerek "Demokrasinin kazandığını ve istifa edecek bir durum olmadığını" söyledi. Seçimden sonra yapılan bu değerlendirmeler her dönem için CHP'nin kendi başarısızlığını perdelemek için kullanılan bahaneler olarak algılandı.

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