21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemim

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sundu. Tüm eleştirilere cevap veren Topbaş, 'gerekirse çizmelerimizi giyeriz' dedi.
Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemim
Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemim Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemim Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemim

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sunan Kadir Topbaş, CHP'lilerin sert eleştirilerine "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum, bu son dönemim" diye cevap vererek, bir daha aday olmayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sundu.

'SİZDEN OLMAYAN KİME İHALE VERDİNİZ' SORUSUNA YANIT YARGI YOLU

CHP'li Hakkı Sağlam, faaliyet raporunda 2016 yılında verildiği belirtilen 637 ihale ile ilgili olarak, "Sizin gibi düşünmeyen, size oy vermeyen ve hakkıyla ihale alan bir kişi var mı? Biz göremiyoruz" diye sordu. Sağlam'ın bu sorusuna, Topbaş yeniden kürsüye çıkarak yaptığı konuşmasında sert çıktı. Topbaş, "Bir ifade ki 'Sizden olmayan kime ihale verdiniz', bunun için yargı sürecini başlatacağım. Bunun cevabı verilecek. Bu nasıl bir itham. İhale herkese açık, herkes girer alır. Kimsenin siyasi kimliğine bakmayız, kim olduğuna bakmayız. Bu ciddi bir ithamdır. Bunu söyleyen yargı önünde kalkıp cevabını vermesi gerekir" dedi.

"FETÖ DESTEKÇİSİ FİRMAYA KAYNAK AKTARIYOR"

Sağlam'ın ardından bir diğer CHP'li Meclis üyesi Tarık Balyalı kürsüye çıktı. İBB'nin Vatan Caddesi üzerinde aldığı arsa hakkındaki iddiaları meclis kürsüsüne taşıyan Balyalı, "Belediyemizin kasasından az para çıkmasını istiyoruz. Ama Sayın Başkan ulusal basında iddia edilenlere göre, FETÖ destekçisi bir firmaya arsasını satın almak suretiyle kaynak aktarıyor. Sayın Başkandan rica ediyorum, lütfen buraya çıkıp bu FETÖ destekçisi firmaya kaynak aktardı mı, aktardıysa da gereğini yapın" dedi.

"GEREKİRSE ÇİZMELERİMİZİ GİYERİZ"

Topbaş'ın ikinci kez kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "Üzüldüğüm bir şey, 'FETÖ terör örgütüne yardım ettiniz mi?'. Lafa bak ya, nasıl bir iş, nasıl bir mantık, nasıl bir ahlak bu. Söylerken vicdanın elverdi mi diye düşünüyorum. Kalbiniz asla yanıltmaz. Zannediyorum ki bunu soran kendi kalbinde bunu doğru olmadığını biliyordur" dedi.

CHP'lilerin 'Bu yol sizi nereye götürecek' şeklindeki eleştirilerine Topbaş "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Bu son dönemim. Çok merak ediyorsanız, canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz. ve hizmet üretenin her daim yanında oluruz" diyerek karşılık verdi.

Konuşmaların ardından oylanan 2016 Faaliyet raporu CHP'nin itirazlarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

TÜRKİYE GAZETESİ

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