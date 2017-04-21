21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan cevap

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin referandumun iptal başvurusuyla ilgili, "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti" dedi.
CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan cevap
CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan cevap CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan cevap CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan cevap

YSK tarafından referandum itirazlarının iptal edilmesi üzerine CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı.

"YSK'NIN KARARI KESİN BU İŞ BİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi.

''SAYGISIZLIK HAKKIN YOK''

A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Cumurbaşkanı ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs tarihlerinde görüşeceklerini belirtti.

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