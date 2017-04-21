21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Ahmedinejad seçimlerden veto edildi

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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men edildi.
Ahmedinejad seçimlerden veto edildi
Ahmedinejad seçimlerden veto edildi Ahmedinejad seçimlerden veto edildi Ahmedinejad seçimlerden veto edildi

İran Seçim Kurulu, 19 Mayıs'ta düzenlenecek 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adayların isimlerini açıkladı.

AHMEDİNEJAD'A VETO

Seçim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'nin döneminde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapan Mustafa Haşimi Teba, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve lider Ali Hamaney'e Cumhurbaşkanılığı döneminde danışmanlık yapan İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Mirselim'in, 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılacağı belirtildi.

Böylece eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı reddedilmiş oldu.

Reformist ve ılımlı muhafazakarların adaylarının Ruhani, Cihangiri ve Haşimi Teba olarak ortaya çıktığı listede, Cihangiri ve Haşimi Teba'nın Ruhani'yi desteklemek için aday oldukları belirtilirken, seçim gününe yakın adaylıktan çekilmeleri bekleniyor.

Muhafazakarların adaylarından Reisi ve Galibaf arasında kimin çekilip çekilmeyeceği netlik kazanmış değil.

Ruhani'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlerde, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mirselim'e ise şans tanınmıyor.

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