21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Erdoğan'dan o bakanlara sitem!

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Bakanlar Kurulu toplantısında, yüzde 51.4 oranındaki evetin analizi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 38'den 51'e çıkarmak zaferdir." dedi.
Erdoğan'dan o bakanlara sitem!
Erdoğan'dan o bakanlara sitem! Erdoğan'dan o bakanlara sitem! Erdoğan'dan o bakanlara sitem!

Referandum sonucunun iyi analiz edilmesini isteyen Cumhurbaşkanı “Belediyelerden teşkilatlara kadar her aşamada nerede hata yapıldı rapor çıkarın” dedi. Yüzde 51,4’lük sonucun zafer olduğunu söyleyen Erdoğan “Paket Meclis’ten geçtiğinde destek yüzde 36-38 civarındaydı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hafta başı Külliye’de topladığı Bakanlar Kurulunda, referandum sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, anayasa paketi Meclis’ten geçtiğinde desteğin yüzde 38’ler civarında olduğunu, bu nedenle sandıktan çıkan yüzde 51,4’lük sonucun ‘zafer’ anlamına geldiğini kaydetti. 2019 seçimlerine hazırlanmak için referandum sonuçlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı toplantıda şu mesajları verdi:

HATA RAPORU İSTEDİ

Referandum kararının Meclis’ten çıktığı hafta yapılan anketlerde destek yüzde 36-38 civarındaydı. Hatta AK Parti tabanında bile destek en fazla yüzde 70-75 civarındaydı. Bu süreçte gördünüz anketler bir uçtan bir uca savruldu. Bu nedenle yüzde 51,4’lük sonuç başarılı bir sonuçtur. Bu bir zaferdir. Ama sandıktan çıkan sonucun çok iyi analiz edilmesi lazım. Bunun için genel merkez hemen bir çalışma başlatsın. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde neden hayır çıktığına ilişkin ayrı bir çalışma yapın. Nerede hata yaptık, eksik olan neydi bir bakalım. Belediyelerden teşkilatlara kadar her aşamada, eksikler nedir rapor hazırlansın. 15-20 gün içinde bunun değerlendirmesini yapalım. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen destek önemli. Bundan sonra terörle mücadeleden de taviz vermeden, devlete ve hükûmete olan güveni artırmalıyız.

VATANDAŞI İHMAL ETMEYİN

Şimdi icraat zamanı, herkes işine gücüne odaklanmalı. Bütün bakanlar kendi alanları ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya başlasın, yeni planlar ve projeler üretsin. Hizmet etmek önemli ama hizmet hiçbir zaman tek başına başarı için de yeterli olmaz. İcraata yoğunlaşırken, vatandaşı ihmal etmeyin. İnsan ilişkileri çok önemli. O nedenle tüm bakanlar insan ilişkilerine, diyaloga önem vermeli. Toplumun tüm kesimleri ile ilişkileri geliştirmeli. Tüm toplum kesimlerine hitap edecek icraat içine gireceğiz.

BAKANLARA “HAYIR” SİTEMİ

Erdoğan’ın, seçim bölgelerinde ‘Hayır’ çıkan bakanlara sitem ettiği de öğrenildi. İdam cezasının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın “Meydanların ne dediğini biliyorum. Ben de meydanlar gibi düşünüyorum” ifadesini kullandığı belirtildi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 2018

Bakanlar Kurulunda, AK Parti’nin kongre süreci de masaya yatırıldı. Olağanüstü kongreye gerek olmadığı söyleyen Erdoğan, olağan kongrenin 2018 başında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

UYUM YASALARI YOLDA

Başbakan Binali Yıldırım’ın da toplantıda, referandum sonuçlarını değerlendirirken “Artık tartışmaları bir tarafa bırakalım. Sonuca bakalım. Millet ne dediyse başımızın üstünde yeri var. Bundan sonra sistemin gerekli kıldığı hukuki altyapıyı kurmak için çalışacağız. Önümüzde 2 yıl var. Bu süreçte uyum yasalarını çıkaracağız. MHP ile bu konudaki istişarelerimizi sürdürmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

TÜRKİYE

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