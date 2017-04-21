Galatasaray, twetter hesabından kazandığı UEFA Kupası resmini paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" diyerek Beşiktaş'a göndermede bulundu.
21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a şok gönderme!
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a penaltılarla elenmesinin ardından bu sabah Galatasaray'dan ezeli rakibine gönderme geldi.
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