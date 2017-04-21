21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Helikopter kazasında 12 şehide böyle ulaştılar

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Helikopter kazasında 12 şehide böyle ulaştılar
Tunceli'deki helikopter kazasının ardından ilk yardım ve kurtarma çalışmaları için olay yerine ilk giden AFAD, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, kar ve şiddetli soğuğa aldırmadı.
Helikopter kazasında 12 şehide böyle ulaştılar Helikopter kazasında 12 şehide böyle ulaştılar Helikopter kazasında 12 şehide böyle ulaştılar

Pülümür'ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle geçen 18 Nisan'da düşen polis helikopterinin enkazına ulaşmak için aralarında Tunceli, Erzincan olmak üzere 10 ayrı bölgeden afad, UMKE, 112 sağlık ekipleri, harekete geçti. Pülümür İlçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kocatepe Köyüne ulaşan ekipler, helikopterin 19 kilometre uzaklıktaki Sarıgöl Yaylasında düştüğünün bildirilmesi üzerine, kardan kapalı yola yaya olarak devam ettiler.

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Kar yağışı ve tipiye rağmen, uzun bir yürüyüşün ardından saatler sonra helikopter enkazına 1 kilometre yaklaşan Erzincan AFAD ekibi, ilk gün olay yerine gidemedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece olduğu bölgede, donma tehlikesi geçiren ekipteki uzmanlar, havanın kararması üzerine geri döndü. 

Yaklaşık 20 haneli Kocatepe Köyünde yüzlerce görevli, kazazedelere ulaşmak için bir araya geldi. Köy içerisinde bulunan kahve kriz merkezi haline getirildi. AFAD, UMKE, 112 ekipleri bir süre bekledikten sonra havanın düzelmesi ile birlikte gece saat 01.00 sıralarında yeniden harekete geçti.

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Gece yarısı başlayan operasyon, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti ve deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki enkaz alanına ulaşan ekipler, malzemeleri kendi çabaları ile helikopterin düştüğü alana taşıdı. Helikopter enkazında saatler süren, kesme, açma işleminin ardından, şehitlerin cenazeleri çıkarıldı. Sabaha kadar süren çalışmanın ardından yakın bir noktaya iniş yapan helikopter, şehit cenazelerini alarak Elazığa götürdü. Olağanüstü çabalarından dolayı AFAD, UMKE, 112 ekipleri, tüm yurdu yasa boğan helikopter kazasındaki görevlerini tamamladı.

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