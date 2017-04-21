FETÖ elebaşından o soruya şok cevap

Bilgisine başvurulan işadamlarından Serkan Akkan, FETÖ elebaşı Gülen'i Amerika'da ziyaret edişlerini ve bu görüşmede Fetullah Gülen ile arasında geçen diyaloğu da anlattı. İddianamedeki diyaloğa göre işadamı Gülen'e 'Cemaatte sürekli para konuşuluyor, dini bilgi verilmiyor' dedi. Gülen de 'Cemaat çok büyüdü, yanlış yapanlar olabilir' cevabını verdi.

'4 yıl bağış yaptım'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açtığı 71 işadamııyla ilgili iddianamede, geçmişte Gülen cemaatiyle irtibatlı olan ancak daha sonra irtibatını kesen birçok işadamının da 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi yer aldı. Bunlar arasındaki işadamı Serkan Akkan'ın verdiği ifadeler şöyle:

"Fetullah Gülen cemaati ile tanışmam hatırladığım kadarı ile 2004 yılında ismini hatırlamadığım bir arkadaşımın daveti üzerine olmuştur. 2004 ile 2008 yılları arasında bu cemaatin oturmalarında bulundum. Benim bulunduğum oturmalarda işadamı M.K, A.K, A.Ö Muhasebeciler oda başkanı S.Ö, Eczacı B.Ü ve M.S isimli arkadaşlarım bulunuyordu. Bu oturmalara isimlerini hatırlayamadığım değişik değişik hocalar geliyordu. Oturmalarımızda hocalar risale-i nur okuyarak sohbet ediyorlardı, daha sonra cemaate yapılacak olan burs, kurban ve zekat bağış konuları görüşülüyordu. Oturma hocası bize 'şu kadar kurban bağışı yapılması lazım' diyordu, bizler de kendi bütçemize göre kurban bağışı yapıyorduk, yine ben bir öğrenciye burs parası verdim yalnız bu burs parasını öğrenciye değil oturma grubuna başkanlık eden ismini hatırlamadığım hocaya elden verdim. Karşılığında makbuz ve yerine geçecek bir belge verilmedi. Yine bu cemaate yardım olsun diye Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone oldum. Yine bu dönemde cemaate ait olan GESİAD’a üye oldum."

'Gülen'le iki saat görüştük'

"2008 yılında GESİAD’ ın düzenlemiş olduğu Mehmet Filiz isimli şahsın başkanlığı ve organizasyonunda 9 işadamı olarak Amerika ülkesine seyahate gittik, seyahat gezi amaçlı idi. Amerika’ da 8 veya 9 gün bulunduk. Gezinin sonlarına doğru Bülent Ünsal 'Ben bu cemaate 18 yıldır hizmet etmekteyim, buraya kadar geldik, Pennsylvania’da bulunan Fetullah Gülen Hoca ile görüşmeden gitmem' diyerek Gülen'den randevu talep etti, üç gün sonra Fetullah Gülen bizi Pennsylvania’ya görüşmek için davet etti. Hep beraber Pennsylvania’ya gittik. Fetullah Gülen’in evinin girişinde mescide benzer bir yer vardı. Oraya bizi götüren ve bize eşlik eden cemaat görevlisi bize üzerimizde bulunan cep telefonu, kamera gibi cihazlarımızı bu mescid görünümlü yerde bulunan dolaplara bırakmamızı söyledi, üzerimizde bulunan telefon vb. cihazları bu dolaplara koyduktan sonra bu görevliler bizi Fetullah Gülen’in bulunduğu binaya götürdüler. Yaklaşık iki saat kadar Fetullah Gülen ile görüştük.'

'Cemaat dini değil; parayı konuşuyor'

"Bu görüşmede Fetullah Gülen bize 'Cemaatin çok büyüdüğünü, cemaat içerisinde yanlış yapan insanların olabileceğini' söyledi. Bana dönerek üç defa 'Serkan bey cemaatimiz ile ilgili bir eleştiriniz var mı?' dedi. Ben de cemaatin katılmış olduğum oturmalarında sürekli para mevzusunun konuşulduğunu, dini bilgilerin verilmediğini söyleyerek eleştiride bulundum. Fetullah Gülen de bana 'Cemaatin büyüdüğünü, bu tür aksaklıkların olabileceğini' söyledi. Sohbetimizin bitimi akabinde buradan ayrıldık"

'Bana kızdılar'

"Beraber gitmiş olduğumuz arkadaşlar bana kızarak 'Bu eleştiriyi niye yaptın, keşke yapmasaydın' diyerek beni eleştirdiler. Bu görüşmeden sonra aynı gün Amerika’dan ülkemize döndük. Benim bu seyahatte ve Fetullah Gülen ile görüşmemizden sonra bu cemaatin ayarının kaçtığını, bana maddi ve manevi bir katkılarının olmayacağını düşünerek bu cemaatten 2008 yılında ayrıldım. Ayrıldıktan sonra o dönemki oturmalara hocalık eden isimlerini hatırlamadığı şahıslar iş yerime defalarca gelip beni yeniden davet ettiler ancak ben kabul etmedim. Benim 2004-2008 yılları arasında bu cemaatin oturma toplantılarına katılıp yaptığım yardımların hepsi Allah rızası içindir. 2013 yılı 17 ve 25 Aralık tarihlerinde Devlet’ e karşı yapılan soruşturmaları gördükten sonra bu cemaatten ayrıldığımın doğru bir karar olduğunu anladım. Benim şuan bu cemaatle herhangi bir bağım ve cemaate karşı bir sempatizanlığım’ da yoktur.”

Hürriyet