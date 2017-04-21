Canlı yayında rezalet!

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına, Mersin'den bağlanan izleyicinin itirafları damgasını vurdu.

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan izleyici, hem stüdyoda bulunanları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

İsmini vermeyen üç çocuk babası izleyici, 15 senelik evli olduğunu, ancak 2 senedir başka bir kadınla da ilişkisini olduğunu açıkladı. Aynı konuğun, ilişkisi olduğu kadının da başka bir adamla evli olduğunu itiraf etmesi şok etti.

Hem eşini hem de ilişki yaşadığı kadını bırakmak istemediğini belirten izleyici, ikisinin de kendisi öldükten sonra evlenmesinden korktuğunu söyledi.