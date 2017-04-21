İhsanoğlu'yla ilgili kritik FETÖ iddiası!

İstanbul’daki darbeci generalleri yönelik iddianamede, uzun yıllar örgütte yöneticilik yapan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ‘kriptoloji uzmanı’ Hasan Polat’ın ifadelerine yer verildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okurken örgüte giren ve okul bittikten sonra Colorado imamlığına atanan Polat, 2002 yılında Türkiye’ye döndü.

İzmir Yamanlar Koleji’ndeki yapılan özel görüşme dahil Gülen’in il ve ülke imamlarının da katıldığı çok sayıda özel toplantılarına katılan Polat, 1994’te Gülen Türkiye’de iken FEM dershanesinin 5’inci katında kendi odasında yapmış olduğu sohbet ve vaaz adı altındaki kayda alınan konuşmalarının kriptoloji sorumluluğunu da üstlenmişti.

‘İhlas-ı Ekmel’ mesajı

Kriptolog Hasan Polat’ın ifadesinde, Fetullah Gülen’in kayıt altına aldırdığı ve o dönem kasete aktarılan konuşmalarında geçen özel mesajların yer aldığı metrajları kesip yeni bir kasete aktardıktan sonra hangi bürokrasi ve birimle ilgiliyse o birimlere dağıttığını söyledi. Gülen’in konuşmalarının yaklaşık 2-3 dakikalık bölümlerinde istediği talimatları verdiğini anlatan Hasan Polat, iddianamede cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında da bilgi verdi. İddianamede, “Örnek vermek gerekirse Gülen, 2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapmış olduğu bir konuşmasında ‘iman-ı ekmel, ihsan-ı ekmel ve ihlas-ı ekmel’ tabirlerini kullanmıştır. İslam’da bu tamlamalar bulunmamaktadır. Burada verilen mesaj, aday olan Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleme talimatıdır” denildi.

Gazete Vatan