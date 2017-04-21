21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması

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Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye, Rusya'dan alınan buğdaya getirdiği vergiyi kaldırmadan, Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımı iptal etmeyeceklerini söyledi.

Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahıl ürünlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılma konusu bizim için koşulsuz önem taşıyor. Bu olmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Tahıl yasağı kaldırılmadan bizim yaptırımları kaldırma şansımız dahi yok. Eğer tahıla izin verilirse işte o zaman bizim anlaşmaya hazır olduğumuz eylemler mevcut" dedi.

Türkiye hükümeti 15 Mart'tan itibaren buğday başta olmak üzere bazı tahıl ürünlerinde sevkiyat koşullarını değiştirerek, Rusya'yı vergisiz sevkiyat yapma hakkına sahip ülkeler listesinden çıkartıldı.

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