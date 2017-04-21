21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Gelen ihbarlar..

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Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Gelen ihbarlar..
15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün yeri tespit edilmeye çalışıyor. FETÖ'cüler ise dünyanın her yerinden arayıp ihbar ederek Öksüz'ün yerini gizliyor.
Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Gelen ihbarlar.. Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Gelen ihbarlar.. Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Gelen ihbarlar..

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, darbe girişiminin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen halen yakalanamadı.

Öksüz, 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra Ankara Batı Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin kararıyla serbest bırakılmış ve izini kaybettirmişti. Uçakla geldiği İstanbul’dan SIR plaka otomobiliyle Sakarya Akyazı’ya gittiği belirlenmiş ve aramalar da buradan başlamıştı. Ancak darbe girşiminin iki numaralı faili ve 15 Temmuz’un sivil ayağının lideri olan Öksüz’ün izine hiçbir yerde rastlanmadı. Güvenlik birimlerine göre Öksüz henüz yurtdışına çıkmayı başaramadı. Fakat bu süreçte FETÖ’nün de Öksüz’ün yakalanmasını engellemek için her yolu denediği kaydedildi. Karar’ın istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre, dünyanın her yerinden Öksüz’le ilgili yoğun ihbarlar yapılıyor. FETÖ üyelerinin yaptığı ihbarlarla güvenlik birimlerini bunaltmak ve yanıltmayı amaçladığı belirtiliyor.

4 MİLYON TL ÖDÜL

Öksüz’ün yakalatacak ihbara 4 milyon TL ödül verilmesi nedeniyle tedirgin olan FETÖ’nün, vatandaşlardan gelecek bilgileri karartmak için bu yöntemi kullandığı ifade ediliyor. Öksüz’ün yurtdışında olduğuna ilişkin çok sayıda ihbar yapılması ise dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Öksüz’ün kaçtığı izlenimi verilerek Türkiye’deki arama çalışmalarının sekteye uğratılmasının hedeflendiği kaydediliyor. Öksüz için en yoğun ihbarların FETÖ’cülerin ağırlıkta olduğu ülkelerden gelmesi ise dikkat çekiyor. Başta Almanya, Hollanda, İsviçre, ABD, İngiltere, İsviçre ve Afrika ülkelerinden ‘Öksüz burada’ şeklinde yoğun ihbarlar geliyor.

KRİPTO HÜCRELER KORUYOR

İstihbarat kaynaklarına göre yurtdışından gelen ihbarlar, darbe girişiminin karakutusunun yurtdışında olduğu izlenimi verme amacı taşıyor. Bu nedenle Öksüz’ün kaçmayı başaramadığı kanaati güçlendi. Öksüz’ün FETÖ’nün Türkiye’deki kripto hücrelerinden destek gördüğünü belirten kaynaklar, kafasını dışarı çıkartamayacak kadar sıkıştığı, ilk hareketinde yakalanacağı değerlendirmesi yapıyor. Vatandaşın Öksüz konusuna çok duyarlı olduğunu da belirten kaynaklar, gerçek ihbarların sahtelerinden ayrıştırıldığı soruşturmada takibin çok kapsamlı yapıldığını ifade etti.

KARAR

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