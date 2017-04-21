PKK'dan kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı bir grup Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Gelen son dakika haberlerine göre 2 şehit 2 yaralı var.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı bir grup Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Gelen son dakika haberlerine göre 2 şehit 2 yaralı var. Saldırının ardından operasyon başlatıldı. Bölgede çatışma devam ediyor.

Ajanlardan gelen bilgilere göre, şehitlerden biri üsteğmen diğeri uzman çavuş rütbesi taşıyor.

Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili bilgilendirme notu yaptı. Açıklama şöyle: "21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak/Uludere/Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."