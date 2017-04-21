ŞOK: Valilik önünde soyundu

Ataması yapılmadığı için bunalıma giren ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen 31 yaşındaki matematik öğretmeni, hastaneye götürülürken yakınlarının elinden kaçarak Valilik önünde soyundu.

Manisa Valiliği bu sabah bir soyunma eylemine sahne oldu.

soL'un haberine göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve uzun süredir ataması yapılmadığı için psikolojik bunalıma giren bir 31 yaşındaki matematik öğretmeni, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Adı öğrenilemeyen matematik öğretmeni, yakınları tarafından hastaneye götürülürken kaçarak Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda çırılıçıplak soyundu.



Polislerin müdahale ettiği matematik öğretmeni, olay yerinden alınarak uzaklaştırıldı.