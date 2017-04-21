21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Bakandan Rusya'ya sert cevap

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in buğdaydaki vergi uygulaması için Türkiye'yi eleştiren sözlerine sert yanıt geldi.
Bakandan Rusya'ya sert cevap
Bakandan Rusya'ya sert cevap Bakandan Rusya'ya sert cevap Bakandan Rusya'ya sert cevap

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in buğdaydaki vergi uygulaması için Türkiye’yi eleştirerek “Sırtımızdan bıçaklandık” sözlerine Ankara’dan yanıt geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son Moskova gezisi için "Ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız” derken, Rus bakana  "Ya pozitif konuşalım ya susalım” mesajı yolladı. Bu arada Putin ile Erdoğan arasında yeni bir görüşmenin gündemde olduğu bildirildi.
 
Türk İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ankara’da düzenlenen, Çin konulu "ihracatçı şehirlerle hedef ülkeleri buluşturma” toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Nihat Zeybekci, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile salı günü Moskova’ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdi.
 
Buna göre haftaya Rusya’dan tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerin olduğu, bakan yardımcısı başkanlığında bir heyet Türkiye'ye gelecek. Heyetlerin çalışmalarının ardından Zeybekci, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya gelecek.  Daha sonraki  6-7 Mayıs’ta Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvrokoviç, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere Ankara’ya gelecek.
 
"RUSYA İLE DAHA İYİ NOKTADAYIZ"
 
Zeybekci, Rusya ile bu müzakerelerin ardından şu andakinden çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerine dikkati çekti. Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye'ye yönelik eleştirileri için şöyle konuştu:
 
"Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım." dedi.
 
Zeybekci, Rusya'ya ziyaretleri sırasında domates dahil Rusya'nın ambargo uyguladığı tarım ürünleri, tır şoförlerinin giriş izin belgeleri, uçuş mürettebatının vizeleri, yatırımcıların vize sıkıntıları, oradaki şirketlerin bazı iştigal alanlarına getirilen yasakların ele alındığını, Türkiye'nin ilave gümrük vergisi ve antidamping ile gözetim uygulamalarının da gündeme getirildiğini anlattı.
 
Zeybekci şöyle devam etti: 
 
"Biz de 'bunlar da görüşülebilir' dedik. Türkiye'ye et ürünleri satmak istediklerini söylediler. Biz de 'peki' dedik. Çünkü biz Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz. 'Niye bunu Rusya'dan da almayalım, sağlık ve manevi anlamdaki (helal kesim) kriterleri tutmak kaydıyla' dedik. Zaten Rusya, Müslüman nüfusun çok olduğu, bu anlamda da hassasiyetleri olan bir ülke. Bunlar da olduktan sonra hiçbir mahsuru da yoktur. Çok değil, Rusya zaten aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke. Bildiğimiz kadarıyla bize ihracat yapabilme teknik anlamda kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi son derece düşük.” 
 
Zeybekci domatese yönelik ambargo konusunda, "Son görüşme gününe kadar hiçbir şeye 'kalktı veya şöyle oldu, böyle oldu' diyemeyiz” dedi.
 
Zeybekci  "Şu anda Türk şirketleri Rusya'da sera kurmaya başlıyorlar. Öyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek, aktif. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar.” diye ekledi.

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