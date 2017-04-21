Türkiye'nin hamlesi işe yaradı!

Türkiye’den gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık hakkı, körfez yatırımcısının Türkiye’ye ilgisini arttırdı.

Katar’da devam eden fuara katılan Türk inşaat firmalarının stantlarına gelen yatırımcıların en çok sorduğu soru vatandaşlık oldu. İlgiyi arttıran ikinci konu ise yatırım için geliştirilen teşvik paketi.

Expo Turkey by Qatar Fuarına ikinci günde de ilgi sürüyor. Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığını dünya sahnesine taşıyan Expo Turkey By Qatar Fuarı'na katılan gayrimenkul firmaları, tanıttıkları lüks konutlarla müşteri çekmeye çalışıyor. Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilere Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlatan inşaatçılara göre en büyük ilgiyi vatandaşlık hakkı çekti.

VATANDAŞLIK İLGİYİ ARTIRDI

Fuar hakkında konuşan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "Yaptığımız görüşmelerde mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasalarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk" dedi. Emlak Konut olarak dışa açılmanın hem sektörel hem de ülke ekonomisinin birçok birimi için çok önemli olduğunu kaydeden Yetim, şunları anlattı: “Tüm katılımcı firmalarımızın çok verimli bir fuar dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah rakamlara da olumlu yansıyacak şekilde gerek sektörümüzde gerekse turizm, sağlık, mobilya, teknoloji gibi alanlarda da çok hızlı geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz."

Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı'nın Zeytinburnu sahilinde 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği ‘Yedi Mavi’ de, Katar'daki fuarda yer aldı. Türkiye’ye yatırımın önemini anlattıklarını vurgulayan Kalkavan Yapı Başkanı Nazım Kalkavan, “Yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı ile birlikte özellikle İstanbul’daki markalı konut projelerine ilginin arttığını görüyoruz” dedi.

3 PROJEYE ÖN LANSMAN

Katar Expo Fuarı’na devam eden ve satışa sunacağı yeni projeleriyle katılan Teknik Yapı ise, 3 projesinin ön lansmanını Katar’da yaptı. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu projelerinin ikisinin Anadolu yakasında, diğerinin Avrupa yakasında yer aldığını belirtti.

TÜRK FİRMALARINA KATAR’DAN DAVET

Türkiye-Katar Sekör Liderleri Zirvesi’nde konuşan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar, Katar’ın 20 milyar dolarlık Türkiye’deki yatırımlarının arttığı belirterek, “Türk şirketlerine, Katar’daki altyapı projelerinde daha fazla rol vermek istiyoruz” diye konuştu.

PTT İLE KATAR POST E-TİCARETTE ANLAŞTI

Katar'daki fuar’da PTT ile Katar Post arasında e-Ticaret Sözleşmesi imzalandı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bu işbirliği iki dost ülkenin çok büyük işleri başarmasına vesile olacak” dedi. Katar Post Genel Müdürü Muhammed Naimi ise sözleşmeyle Türk ve Katar posta hizmetlerinin birleşeceğini belirterek, internet sitesinden uluslararası alışveriş yapılabileceğini belirtti.

İstanbul finans merkezi tanıtıldı

qExpo Turkey By Qatar Fuarı’nda Emlak Konut’un hasılat paylaşımı modeli ile Zeytinburnu sahilinde hayata geçirdiği Büyükyalı İstanbul projesinin yanısıra, Köy Zekeriyaköy ve Avangart projeleri de Katarlı yatırımcıların ilgisini çekti. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de fuarda tanıtıldı.

BİR GÜNDE 10 MİLYON LİRALIK KONUT SATIŞI

Katar’daki fuarda 13 ayrı projesiyle katılan Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, fuarda bir günde 10 milyon liralık konut satışı yaptıklarını açıkladı. Fuarın ikinci ve üçüncü gününde daha yüksek miktarlar hedeflediklerini vurgulayan Elmas, “Katar gelir seviyesi çok yüksek bir ülke. Bu fuar sıcak satış yaptığımız yerlerden değil. Ancak ön sözleşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK,