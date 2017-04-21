21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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10 il mercek altında!

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Referandum sonuçlarını mercek altına alan Ak Parti’nin “Oyumuzu en çok artırdığımız 10 il” başlıklı sunumunda, Hakkâri, Şırnak, Muş ve Ağrı ilk dört sırada yer aldı.
10 il mercek altında!
10 il mercek altında! 10 il mercek altında! 10 il mercek altında!

Ak Parti’de önceki gün gerçekleştirilen il başkanları, MYK ve MKYK toplantılarında referandum sonuçları ele alındı. Referandumdan çıkan, “evet” oyları, 1 Kasım, 7 Haziran seçimleri ve 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile kıyaslandı. Karşılaştırmada, oyların en çok arttığı 10 ilden 9’unun Doğu ve Güneydoğu’da olması dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım’ın bu artışı “Doğu ve Güneydoğu’da izlenen politikaların olumlu yansıması” olarak niteledi. 

Ak Parti’nin önceki günkü MYK ve MKYK toplantılarında referandum sonuçlarına ilişkin il il değerlendirmeler yapıldı. İl ve ilçelerden gelecek raporlara göre daha sonra detaylı bir analiz yapılması kararlaştırıldı. Kurmaylar, bu seçim sonuçlarının 2019 için bir uyarı olduğunu ve iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞBAKAN MEMNUN

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu’da çıkan “evet” oylarının özel bir anlamı olduğunu belirterek, bölgedeki Ak Parti teşkilatlarına özel olarak teşekkür etti. 65. Hükümet’in kurulmasının ardından teröre karşı yürütülen operasyonlar ile başlatılan cazibe merkezleri projesi ve yatırımlara değinen Yıldırım, izlenen bu politikaların “evet” oylarının bölgede beklenenden yüksek çıkmasında etkili olduğunu kaydetti. Yıldırım, hem terörle mücadelenin hem de bölgeye dönük yatırımların devam edeceği mesajını verdi.

Toplantıda referandumdan çıkan “evet” oyları, 1 Kasım, 7 Haziran ve 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan oylar ile kıyaslandı. Yapılan karşılaştırmada, oyların en çok arttığı iller 1 Kasım seçimlerine bakılarak sıralandı. “Oyumuzu en çok arttırdığımız 10 il” başlıklı sunumda, Hakkâri, Şırnak, Muş ve Ağrı ilk dört sırada yer aldı. Bu illeri Bitlis, Kars, Van, Mardin, Siirt ve Osmaniye izledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi ve seçim bölgesi Osmaniye’nin de, “oyların en fazla artırıldığı” iller arasında yer alması dikkati çekti. Doğu ve Güneydoğu’da oyların artış trendinin devam edeceği beklentisi de toplantıda ifade edilirken bu artışın süreceği tüm kurmaylar tarafından savunuldu. Toplantıda MHP’nin güçlü olduğu yerlerde beklenen desteğin alınamadığı da vurgulandı. 

SİNCİK'TEN HARRAN'A

İlçe bazlı değerlendirmede Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ile Adıyaman’ın Sincik ilçesinin ilk üçte yer alması toplantıya katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Toplantılarda bir sunum yapan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, önceki seçimlerde Sincik’in şampiyon olduğunu ancak bu sefer Harran’ın birinciliği ele geçirdiğini söyledi. Ataş, ‘evet’e Adıyaman Samsat, Elazığ Palu, Malatya Kale, Muş Hasköy gibi ilçelerden de yüzde 90’ın üzerinde oy çıktığını kaydetti.

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