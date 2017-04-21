21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Cem Küçük'e büyük şok!

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Cem Küçük'e büyük şok!
İHH, gazeteci Cem Küçük'ün Mavi Marmara'ya yönelik ifadelerine yönelik suç duyurusunda bulundu.
Cem Küçük'e büyük şok! Cem Küçük'e büyük şok! Cem Küçük'e büyük şok!

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerde Mavi Marmara katılımcılarına hakarette bulunduğu belirtilen Cem Küçük hakkında, İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri ile Mavi Marmara'da şehit olanların yakınları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülden Sönmez, Cem Küçük'ün 17 Nisan'da Mavi Marmara'yı organize edenlere, katılımcılarına ve o düşünceyi temsil eden kesimlere hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Sözlerinin tartışılmaya başlaması üzerine Küçük'ün samimi olmayan bir özür beyanında bulunduğunu ancak, bir sonraki gün çıktığı televizyon programında Mavi Marmara organizasyonuna ve İHH'ya yönelik tehditlerine devam ettiğini söyledi. 

"KÜÇÜK, BU DÜŞÜNCEDE OLAN İNSANLARLA MAHKEMELERDE TEK TEK KARŞILAŞACAK"

Sönmez, "Hatta hızını alamadı, tweet atanları tek tek listelediğini ve bunlarla ilgili hesap soracağını söyledi. Biz çok zahmet vermeyeceğiz, zaten Cem Küçük, bu düşüncede olan insanlarla mahkemelerde tek tek karşılaşacak. Türkiye'de şuan da 50'den fazla ilde Mavi Marmara yolcuları ve gönül verenler adliyelerde suç duyurusunda bulunuyor" diye konuştu. Sönmez ayrıca, Cem Küçük hakkında ayrı ayrı tazminat davası da açacaklarını söyledi. 

"EKRAN DELİKANLILARI..."

Mavi Marmara katılımcılarından Adem Özköse de, Mavi Marmara yürüyüşüne solcuların ve Kemalistlerin de aralarında bulunduğu her kesimin saygı duyduğu ve asla laf söylemediğini vurgulayarak, "Muhafazakarları temsil ettiğini söyleyip televizyonlara çıkan bir grup kendini bilmez, bir grup küçük adam, ekran delikanlıları laf söylemeye çalışıyor" dedi. 

Grup, açıklamanın ardından hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmak üzere adliye binasına girdi. 

DİLEKÇEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Cem Küçük'ün 17 Nisan'da katıldığı bir televizyon kanalında Mavi Marmara davası ve katılımcıları hakkındaki beyanları nedeniyle "Hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Aynı nedenle İstanbul dışında 50 şehirde daha Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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