21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Katil Esed'in yüzsüzlüğü! Yüz binlerce değil on binlerce...

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Katil Esed'in yüzsüzlüğü! Yüz binlerce değil on binlerce...
Esad, Suriye’deki çatışmalarda ölenlerin sayısına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Esed, “Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü" dedi.
Katil Esed'in yüzsüzlüğü! Yüz binlerce değil on binlerce... Katil Esed'in yüzsüzlüğü! Yüz binlerce değil on binlerce... Katil Esed'in yüzsüzlüğü! Yüz binlerce değil on binlerce...

Esed, Rus ajansı Sputnik’e verdiği mülakatta, Suriye’deki çatışmalarda ölenlerin sayısına ilişkin haberlere tepki gösterdi. “Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü” diyen Esad, BM’nin açıkladığı verileri de kabul etmediğini belirtti.

Beşar Esed, Mart 2011’den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Batılı medya kuruluşlarında yer alan haberleri yalanladı.

Bu konuda sadece resmi veriler üzerinden konuşulabileceğinin altını çizen Esed, şunları söyledi: “Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü. Elbette, kendisinden haber alınamayan kişiler de hesaba katılabilir. Bunlar resmi rakamlar. Ancak Batı’dakiler ölü sayısına öldürülen teröristleri de dahil ediyor."

‘VERİLER, SURİYE’YE MÜDAHALE ETMEK İÇİN GEREKÇE OLARAK KULLANILMAK İSTENİYOR’

Esed, rakamlarının olduğundan fazla gösterilmesinin amacını ise şöyle açıkladı: “Bu veriler, sadece rakamları şişirmek, durumun ne kadar feci olduğunu göstermek ve Suriye’ye müdahale etmek için insani gerekçe olarak kullanmak amacıyla veriliyor. Bu nedenle, devlet ve hükümet olarak, şu anda on binlerce kayıp verildiğini söyleyebiliriz.”

BM'YE GÖRE 300 BİN KİŞİ ÖLDÜ

BM’nin verilerine göre, Suriye’de krizin başlangıcından bu yana 300 bin kişi hayatını kaybetti.

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