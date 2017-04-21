Adana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyor

Adana'da arama yapılan bir kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazması Tevrat bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01 BJ 684 plakalı kamyonetle tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Ekiplerin, Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi'nde takibe aldıkları kamyonete 3 kişi bindi.

CEYLAN DERİSİ EL YAZMASI TEVRAT BULUNDU

Hareket eden kamyonetin yakalanması için olay yerine en yakın motorize yunus ekiplerine bilgi verildi. Yunus ekipleri kamyoneti takibe başladı. Kısa süre sonra kamyonet durduran yunus ekipleri, içerisinde Refik S., Cihan M. ve Ömer A.'nın bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazması Tevrat bulundu.

''PAHA BİÇİLEMEZ SINIFTA BİR TARİHİ ESER''

Polis Tevrat'a el koyarken 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ilk ifadelerinde araçta bulunan Tevrat'tan haberlerinin olmadığını söyledi.

Polis Tevrat'ı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada görevliler yaptıkları incelemede ceylan derisine el yazmalı Tevrat'ın gerçek olduğunu ve paha biçilemez sınıfta bir tarihi eser olduğunu bildirdi.