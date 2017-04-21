21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor

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Referandum sonuçlarıyla birlikte çalışma hayatında bir çok düzenleme peş peşe gelecek.
Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor
Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor

Özellikle tüm çalışanları ilgilendiren Kıdem Tazminat Fonu ile ilgili gelişmelerin çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre önümüzdeki dönemde gerçekleşecek reformlardan bazıları şöyle:

KIDEM TAZMİNATI GARANTİ ALTINA ALINACAK

Türkiye'de çalışma hayatında bulunan yaklaşık 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren Kıdem Tazminatı Fonu önümüzdeki günlerde gündeme gelecek ve bu konuda tüm tarafların görüşleri alınarak bir sonuç alınacak. Edindiğimiz bilgilere göre yeni sistemde herkesin kıdem tazminatı garanti altına alınacak.

PARA FONDA TOPLANACAK

1 yıl için ödenen 30 günlük brüt ücret uygulaması korunacak. Daha önce 1 yılı doldurmayanlara verilmeyen tazminat artık 1 gün bile çalışana verilecek. İşyerlerinin batması, kapanması, kötü niyetle ödememesi gibi durumlar ortadan kalkacak. Çalışanların tazminatı her ay işverenin para yatıracağı bir fonda toplanacak.

HESAP İSTENİLEN ZAMANDA GÖRÜNECEK

Bu kişisel hesabı çalışanlar istedikleri zaman görebilecek. İşyerinden ayrılan çalışan tazminatını yeni işyerine gittiğinde de taşıyabilecek. Bazı durumlarda (evlenme, ev alma gibi) belli miktarlarda tazminatı çekebilme imkanı da getirilecek.

657 TARİH OLUYOR

Yaklaşık 3.5 milyon memuru ilgilendiren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu da tarih olacak. Yeni bir kamu personel rejimi gündeme gelecek. Bu yeni yasada memurlar arasındaki ayrımlar kalkacak. Kamu çalışanı kavramı getirilecek. Böylece kadro sıkıntısı çeken kesimler bu sorunlarına çözüm bulacak.

ÇALIŞAN MEMURA DAHA FAZLA PARA

Çalışan memurlar daha çok para alacak, performans kriteri getirilecek. Tayin, terfi gibi sistemler yeniden tanımlanacak.

YAPILANDIRMA SİSTEMİ YENİDEN DEVREDE

Vergi ve prim borcu olanların yararlandıkları yapılandırma sistemi yeniden devreye sokulacak. Borcu olanlar kolay taksitlerle borçlarını ödeyecek. Böylece devlet ile millet arasında bir borç barışı sağlanacak. Bu arada düzenli olarak vergisini ödeyenlere de yeni avantajlar sunulacak.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ

Belli sektörlerde uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin süreleri uzatılacak. Vatandaşlar beyaz eşya ve mobilyadaki bu indirimlerden yararlanarak ihtiyaçlarını daha ucuz fiyatlarla karşılayabilecek.

ARABULUCULUK DEVREDE

İş davalarını çok kısa sürede sonuçlandıracak arabuluculuk sistemi devreye girecek. Böylece alacak, tazminat, işe dönüş gibi davalarda mahkemelerde yıllar süren davalar son bulacak. Çalışanların sorunları birkaç hafta içinde çözüme kavuşturulacak.

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