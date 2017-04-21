TIME dergisinde Can Dündar skandalı!

TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesinde bir skandala imza atıldı. Listeye giren Erdoğan'ın tanıtım yazısı Can Dündar'a yazdırıldı.

TIME 100 adı verilen ve Time dergisinin 5 kategoride dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı liste yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeye liderler kategorisinden girdi.

Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, öncüler, titanlar, sanatçılar, liderler ve ikonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. 'Liderler' kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francis gibi isimler yer aldı.

TANITIM YAZISINI CAN DÜNDAR'A YAZDIRDILAR

Time Dergisi en etkili liderler listesine giren Erdoğan'ın tanıtım yazısında bir skandala imza attı. Dergi Erdoğan'ın tanıtım yazısını Türkiye'de casuslukla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'a yazdırdı. Dündar, tanıtım yazısında Erdoğan'a olan nefretini kustu.