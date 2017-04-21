CHP'den yeni YSK hamlesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'da dava açıyoruz" dedi. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla ilgili Danıştay'a başvuracağını duyurdu.



CHP'li Tezcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay'a dava dilekçesinin bugün verileceği belirterek, şunları kaydetti:



"Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'da dava açıyoruz. Ayrıca dava sonuna kadar halkoylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz. Avukatımız Atilla Kart bugün Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra saat 16.00'da YSK önünde gerekli açıklamaları yapacaktır. İster hayır ister evet demiş olsun oy kullanan 49 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz"