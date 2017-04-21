CHP'de ortalık toz duman! Böke'den hesap sorulacak

CHP Parti Sözcüsü Böke’nin "Meclis’ten çekiliriz" açıklaması partiyi karıştırdı.

Referandum sonuçlarını hazmedemeyen CHP’den yapılan kontrolsüz açıklamalar parti içi çatlağa yol açtı. Özellikle CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin kameralar karşısında "Meclis'ten çekilebiliriz" sözleri gerilimi tırmandırdı. Böke’nin Genel Başkanı'na ve partisinin yetkili organlarına danışmadan yaptığı açıklamaya tepki gösteren CHP'li birçok vekil, duyulan rahatsızlığı Kılıçdaroğlu ile paylaşarak konunun değerlendirilmesini istedi. Bu yöndeki taleplerin yükselmesi üzerine, Parti Genel Merkezi'nde yarın saat 14.00'de kapalı grup toplantısı yapılmasına karar verildi.

Böke yarın hesap verecek

Akşam'ın ulaştığı kaynaklar, "Meclis’ten çekilebiliriz" açıklaması üzerine partililerin Böke’ye "çekilmek nereden çıktı" diye tepki gösterdiklerini vurguladılar. Böke'nin, yarın yapılacak kapalı grup toplantısında eleştirilere ne yanıt vereceği merak ediliyor. Toplantıda ayrıca, CHP'nin "Referandumun iptali" talebiyle yaptığı başvuru üzerine YSK tarafından verilen "ret" kararı ve bundan sonra izlenecek yol haritası da değerlendirilecek.

Kılıçdaroğlu: Meclis'ten neden çekilelim

CHP'yi Meclis'e milletin gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Meclis'i terk etmeyeceklerini belirterek ‘hayır’cıları yine sokağa çağırdı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 16 Nisan referandumunun ardından dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Önce sine-i millet açıklaması yapan parti 2 saat sonra kararından vazgeçti.

Öneri reddedildi ama...

Toplantıda, referandum sürecinde atılacak adımlar masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, edinilen bilgiye göre bazı parti yöneticileri Sine-i Millet’e gidilmesini önerirken, “O nasıl olacak” diyerek tepki gösteren Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, MYK’nın bu görüşe karşı çıktığı ve önerinin reddedildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu çıkan tartışmalar sonrası şu açıklamada bulundu:

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Meclis’ten neden çekilelim. Bizi millet gönderdi. 50 milyon kişinin oyu var. Bunların hesabını soracağız. Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Netice alamazsak AİHM'e kadar taşırız. Hukuku önemseyen herkesin YSK kararını protesto etmek hakkıdır.

YSK Başkanı'ndan CHP'ye net yanıt: Ben siyasi değilim!

YSK Başkanı Sadi Güven, referandumun iptali başvurularının reddedilmesi üzerine CHP tarafından kurul hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

'Güroymak' örneği gerçek dışı

Bağımsız denetçi İsmail Taşpınar, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında anlattığı, AYM’nin 2014'teki Bitlis'in Güroymak ilçesindeki seçimlerde mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saydığı yönündeki kararın Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının seçimine ait bireysel başvurusu olduğunu, bunun da o dönem zaten reddedildiğini söyledi. Taşpınar, “Duyunca çok şaşırdım" dedi.

Yeni dönem yeni tüzük

TBMM Ekim'deki yeni yasama yılına, Anayasa değişikliğine uyumlu yeni tüzükle başlayacak. 6 ayda tamamlanacak olan değişikliklerin, uyum düzenlemesi ile sınırlı kalmayacağı, Meclis faaliyetlerinin daha aktif hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler de yapılacağı öğrenildi.