21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı!

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Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı!
Operasyona çıkan askeri birliklere teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik kuvvetlerine ateş açan teröristler ormanlık alandan faydalanarak kaçtı.
Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı! Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı! Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyona çıkan askeri birliklere teröristler tarafından ateş açılması ile kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına alınırken, teröristler ormanlık alandan faydalanarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek-Yolçatı arasında bulunan Dibek Dağı kırsalında 4 kişilik bir terörist grubun olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyona çıkan askeri birliklere teröristler tarafından uzaktan ateş açıldı. Ateşin açıldığı bölge, ağır makineli silahlarla yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Kısa süren çatışmanın ardından teröristler ormanlık alandan istifade ederek kaçarken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteği ile bölgede sürdürülen operasyon kapsamında teröristlerin güvenlik kuvvetlerine ateş açarak kaçtıkları mevkiide yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi.

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