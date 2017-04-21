FETÖ sanığı komşusunun interneti üzerinden Bylock’u kullanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen ByLock davasında 3 sanık, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. SEGBİS ile cezaevinden mahkeme salonuna bağlanan sanıklardan 2’si yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, birinin tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Mahkemede Y.Y isimli tanık, ByLock programını sanık G.Y’nin ADSL’inden kullandığını kabul etti.

Manisa Kulis'in haberine göre, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimi ardından devam eden operasyonlar kapsamında tutuklanan sanıkların davaları görülmeye başlandı.

MANİSA’DAKİ İLK FETÖ DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında tutuklanan ve Manisa’da ikamet eden Türk Telekom Yazılım Teknikeri G.Y, Türk Telekom Fiber Optik Teknikeri C.U ve Türk Telekom’da mühendis olarak çalışan T.P’nin hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SEGBİS’LE MANİSA’YA BAĞLANDILAR

Silivri T Tipi Cezaevi’nde yatan G.Y ve C.U ile Söke T Tipi Cezaevi’nde yatan T.P, mahkeme salonuna SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Mahkeme Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 93 sanıkla ilgili yürütülen silahlı terör örgütüne üyelik soruşturmasında görev yerleri ve ikamet yerleri Manisa olduğu için 3 sanık hakkında dosyanın kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

SANIK G.Y, “BYLOCK PROGRAMINI BAŞBAKAN BAHSETTİĞİNDE ÖĞRENDİM”

SEGBİS ile sanıklara tek tek bağlanan mahkeme başkanı, sanıkların savunmalarını almaya başladı.

Kendisine ait ADSL hattı üzerinden ByLock kullanıldığı tespit edilen G.Y, suçlamaları kabul etmedi. G.Y, “28 Ocak 2013 tarihinde Türk Telekom’da göreve başladım. Görevden alınıncaya kadar da aynı yerde çalışmaya devam ettim. 4 Ağustos 2016 tarihinde görevden alındım. ByLock kullanıldığı tespit edilen internet benim üzerime kayıtlıdır. Türk Telekom ücretsiz olarak çalışanlarına ADSL hizmeti vermişti. Bu hizmeti 1 Ağustos 2013 tarihinden beri kullanıyorum. Kesinlikle ByLock kullanmadım. İnternetimi üst ve alt kat komşumla paylaştım. Cemaatin hiçbir toplantısına katılmadım. Dershane ve okullarına gitmedim. Hiçbir maddi yardımım olmadı. Bank Asya’da hiçbir hesabım yoktur. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Başbakanımız Binali Yıldırım ByLock programından bahsetmişti. Bu programı orada öğrendim. Daha sonra Vatan Emniyeti’nde internetim üzerinden ByLock kullanıldığını öğrendim” dedi.

SANIK C.U, “BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

İnternet hattı üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen sanık C.U da suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım G.Y’i tanıyorum. Kendisiyle iş arkadaşıyız. 20 Ekim 2008 tarihinde Türk Telekom’da göreve başladım. 4 Ağustos 2016 tarihinde işten çıkarıldım. ByLock uygulamasını kesinlikle ben yüklemedim. İnternetim ücretsiz olduğu için modemim de şifresizdi. Misafirler ve komşular bağlanmış olabilir. İnternet anne ve babamın evindeydi. Kendi evimde de ayrıca internet vardı. Ailemde ByLock kullanan kimse olamaz.” dedi.

Mahkeme Başkanı’nın sanığın evinde FETÖ’ye ait kitap bulunduğunu söylemesi üzerine C.U, “Bu kitap eşimindi. Kitabın nasıl olduğunu merak ettiği için almıştı. Ben açıp okumadım” dedi.

C.U, “Hiçbir sohbete katılmadım. 2000 yılında 8 ay cemaat yurdunda kaldım. O sırada Denizli’de üniversite okuyordum. 60-70 kişilik bir yurttu. Terör örgütünün basın organlarının hiçbir gazete ve televizyonuna aboneliğim yok. Bank Asya’ya para yatırmadım. Hiçbir yurtdışı gezisine katılmadım. Suçsuzum. Ben ByLock kullanmadım” dedi.

Savunmanın ardından sanığın avukatı, “Müvekkilimin babasının oturduğu evin yanında 30-40 kişilik bir yatılı Kuran kursu var. Müvekkilimin bundan bilgisi var mı? ByLock kullanımını Kuran kursu öğrencileri yapmış olabilir mi?” diye sordu.

Sanık C.U, “Evet, bilgim var. Yapmış olabilir. İnternetim ücretsiz olduğu için şifre koymamıştım. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmedim” dedi.

SANIK T.P, “TELEFONUN İNTERNETİNİ ARKADAŞLARIMLA ORTAK KULLANIYORDUM”

Telefonunda ByLock tespit edilen T.P ise savunmasında, “2006 Nisan’da Türk Telekom’da Ankara’da mühendis olarak göreve başladım. 2016 yılının Ağustos ayında işten çıkarıldım. Hattı ben kullanıyordum. Ben telefonuma ne ByLock yükledim, ne de programı kullandım. Böyle bir program olduğunu bile bilmiyordum. Telefonum 2. eldi. Telefonumun internetini bazen arkadaşlarımla ortak kullanıyordum. Program bu şekilde telefonuma bulaşmış olabilir. Örgüt evine katılmadım. Yurtdışı gezisine gitmedim. Bank Asya’da hesabım yok. Uygun görülürse tahliyemi talep ediyorum. Körfez Dershanesi’ne sadece denemelere gitmek için kayıt yaptırdım. Bir telefon hattım daha vardı ama genel olarak Türk Telekom üzerinden verilen hattı kullanıyordum” dedi.

TANIK Y.Y’DAN BYLOCK İFADESİ

Sanıkların ifadelerinin alınması ardından G.Y’nin tanık olarak gösterdiği Y.Y duruşma salonuna geldi.

Tanık Y.Y ifadesinde, G.Y’in ev interneti üzerinden ByLock kullandığını kabul etti. Y.Y, “Ben sanıklardan sadece G.Y’i tanıyorum. G.Y ile aynı yerde oturuyoruz. Kendisi üst kat komşum. Ordu A.Ş’de çalışıyordum. Telefonumdan ByLock çıktı ve ben bunu kabul ettim. ByLock kendi telefonumda vardıi. Google Play’den indirdim. Programı bilen kullanabilir. Eğer karşı tarafın telefonuna gelen şifreyi bilirseniz konuşmanız devam eder. Ben ve oğlum, sanık G.Y’in ev internetini kullanıyorduk. Ben de kullandım. Kasıtlı ve bilinçli olarak yaptığım bir şey değildi. ByLock uygulamasını kullanırken de sanık G.Y’nin internetinden bağlandı. Tamamında Wi-Fi’yi kullandım diyemem telefonumda kayıtlı olduğu için otomatik bağlanmış olarak. ByLock’u 2014 yılının Ekim ayı ve 2015 yılının Kasım ayları arasında kullandım. Eğer sanık G.Y bu sebepten dolayı içerideyse diye düşünerek tanık oldum” dedi.

“HİMMET TOPLADIM”

Y.Y, “Sanık G.Y’in FETÖ’yle hiçbir bağlantısı yoktur. Özel görüşmelerini ByLock üzerinden yaptım. Çalıştığım kurumdayken himmet parası da topladım” diye konuştu.

TANIK M.E, “YAŞANANLARDAN SONRA BYLOCK’U DUYDUM”

Sanık G.Y’in bir diğer üst komşusu M.E, “İnterneti ortak kullandım. Kendi evimde daha önce internet vardı. Daha sonra sanığın internetini kullandım. Bu olaylardan sonra ByLock diye bir program duydum. G.Y’in FETÖ’yle bağlantısı olduğunu sanmıyorum” dedi.

SANIK C.U’IN BABASI, “BENİM CEP TELEFONUM BİLE YOK”

Bir diğer sanık C.U’nun babası F.U, “Benim 2 çocuğum var. Oğlum bizim evimize internet bağlamıştı. Benim cep telefonum bile yok. Büyük oğlum interneti kullanıyordu. ByLock’u bu yaşananlardan sonra duydum. Evimizin yanındaki Kuran kursundan kullanılmış olabilir” dedi.

Sanığın abisi M.U ise, “Kardeşim evlenmeden önce eve internet bağlatmıştı. Babamın bir alt katında oturuyorum. Benim evimde internet yok. Kardeşim evlendikten sonra ben internete şifre koydum ancak 3-4 komşuma internet şifresini verdim” diye konuştu.

2 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Sanık ve tanıkların ifadelerinin dinlenmesi ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, G.Y ve C.U’nun güvenlik ağı düşük internet kullanması nedeniyle, somut olmayan deliller ve tanık Y.Y’ın beyanlarını göz ederek yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla sanıkların tutuksuz olarak yargılanmasını ve T.P’in tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Sanık T.P’in avukatı İlkay Eren, 94 sayfalık iddianamede sanıkların yalnızca 4 sayfaya sığdırıldığını söyleyerek, “94 sayfalık bir iddianame var. 86 sayfası FETÖ’nün tarihsel gelişimine ayrılmış. Sanıkların geri kalanları ise 4 sayfaya sığdırılmış. Müvekkilim ifadesinde ısrarla ByLock’u kendisinin yüklemediğini söylemiştir. Telefonu 2. eldir. ByLock, programı tutuklamaya yeterli midir? Bu programın müvekkilimin telefonuna nasıl yüklendiği teknik olarak ortaya çıkarılmış değil. Müvekkilim 7 ay 8 gündür tutuklu. Maddi durumu çok kötü. Kendisi inşaatlarda çalışıyordu. Yakalanmasından haberi bile yoktu. Herhangi bir delil bulunmaması sebebiyle müvekkilimin bir an önce tahliye edilmesini istiyorum” dedi.

Savcı mütellasının okunması ardından mahkeme heyeti sanık G.Y ve C.U hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir diğer sanık T.P’nin ise tutukluluk halinin devam edeceğine karar verildi.