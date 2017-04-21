21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepki

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Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepki
Basında, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin FETÖ ile irtibatı konusundaki haberler tartışma başlatmıştı.
Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepki Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepki Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kutlu Doğum Haftası'nın istismar edilmesine, kuralsızca eleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin manşetinde yer alan "Kutlu Doğum Haftası'nın bir FETÖ projesi olduğu ve buna rağmen halen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından savunulduğu" yönündeki haberin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberin, 30 yıldır görev yapan bütün Diyanet İşleri Başkanlarına ve teşkilat çalışanlarına yöneltilen çirkin bir yalan ve iftira niteliğinde olduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu haber, Kutlu Doğum haftalarında yurdumuzda ve yurt dışında Peygamber sevgisiyle salonları dolduran gönülleri rencide etmiştir. Haberi desteklemek için manşetten yayınlanan ve internet ortamında yayılan fotoğrafların Başkanlığımıza ait Kutlu Doğum Haftası organizasyonları ile alakası bulunmamaktadır. Haberde, bugün hayatta olan 7 Diyanet İşleri Başkanımızdan hiçbirine müracaat edilmeden, Başkanlığımız yetkililerinden bilgi alınmadan indi görüşlerle hareket edilmesi, yüzeysel ve tarafgir bilgilere yer verilmesi açık bir garabettir."

"DİYANET'İN KENDİ İNİSİYATİFİNDE"

Kutlu Doğum Haftası'nın, Diyanet İşleri Başkanlığının kendi inisiyatifiyle ve kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kutlu Doğum, 28 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş, 'Hazreti Peygamber’i anmaktan anlamaya' düsturuyla gelişmiş ve milletimizin yakın tarihinde yer etmiş bir haftadır. Başkanlığımızın Türkiye’deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve yürüttüğü bu uygulamanın, Sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarını toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza ulaştırmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır. 28 Şubat süreçlerinde eleştirilen, 27 Nisan bildirilerine konu edilen Kutlu Doğum’un karanlık bir terör ve din istismarı hareketi olan FETÖ ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur."

"Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası'nı Mevlit Kandili'ne alternatif olarak ihdas etmiş değildir." denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu hafta, Mevlit Kandili'nin ancak mütemmimidir. İslam dünyası ile eş zamanlı olarak idrak ettiğimiz mübarek Mevlit Kandili, Resul-i Ekrem’in dünyayı teşrifini şükürlerle andığımız, ona olan sevgimizi ve ihtiramımızı ifade ettiğimiz dini bir gecedir ve milletimiz tarafından coşku ile kutlanmaya devam edecektir. Halbuki Kutlu Doğum Haftası, Sevgili Peygamberimizi doğru anlamak, onun sünnetini bugüne taşımak, onun hayat tarzını çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm aramak amacıyla ortaya çıkmış ilmi bir haftadır. Yaygın eğitim faaliyeti şeklinde tasarlanan bu haftanın, dinin asıllarına sonradan eklemelerde bulunmak gibi bir gayesi olmadığından bidat olarak nitelenmesi son derece anlamsızdır.

"EN BÜYÜK SEVGİ PEYGAMBER SEVGİSİDİR"

"Milletimizi millet yapan ve bu aziz milletin her ferdini bir araya getiren en büyük sevgi, Peygamber sevgisidir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde Hazreti Muhammed’e sevdalı olan bu ülke insanına onu anmaktan ve tanımaktan vazgeçmesini önermek, tam manasıyla bir idrak tutulmasıdır. Hem yurdumuzun dört bucağı hem de yurt dışındaki millet varlığımız için bu hafta, Hazreti Peygamber’in sünneti ışığında milli ve manevi değerlerimizi güçlendiren, ufkumuzu tazeleyen, kimliğimizi pekiştiren, asimilasyonu önleyen, birliğe, barışa ve kardeşliğe yatırım yapan bir haftadır.

Başkanlığımız, her sene bir bilgi, aydınlanma ve irfan ziyafetine dönüşen Kutlu Doğum Haftası'nın istismar edilmesine, kuralsızca eleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsamaha göstermeyecektir."

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