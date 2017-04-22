22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:08Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:59Yatsı 21:27
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 150,324 0.15
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

Esed'den PYD'ye özerklik açıklaması

»
Rus medyasına konuşan Esed, barış zamanında özerklik talebi için bir neden bulunmadığını söyledi.
Esed'den PYD'ye özerklik açıklaması
Esed'den PYD'ye özerklik açıklaması Esed'den PYD'ye özerklik açıklaması Esed'den PYD'ye özerklik açıklaması

Beşar Esed, terör örgütü PYD'nin Suriye’nin kuzeyinde özerklik istemesinin savaş koşullarında açıklanabilir olduğunu ancak barış zamanında bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Esed, Şam yönetiminin ülkenin kuzeyindeki bölgeyi şu an için kontrol edemediğini belirtip şu ifadeleri kullandı: “Barış zamanında özerklik ya da konfederasyon ya da başka bir yönetim tarzından söz edecek olursak, bu konu anayasaya bağlı olacak. Zira Suriye, farklı kültürlerin, etnik grupların, dinlerin, mezheplerin bir arada bulunduğu bir ülke. Bu nedenle, bu sosyal karmanın hiçbir kısmı Suriye’nin geleceğini tek başına tayin edemez, bunun için oybirliği gerekli.”

Esed, bu doğrultuda PYD'nin özerklik talebi için yeni anayasayla ilgili müzakerelerin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Esed, Kürtlerin ezici çoğunluğunun özerklik ya da konfederasyon fikrine hiçbir zaman inanmadığını da kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğiErdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek.
Esed'den PYD'ye özerklik açıklamasıEsed'den PYD'ye özerklik açıklamasıRus medyasına konuşan Esed, barış zamanında özerklik talebi için bir neden bulunmadığını söyledi.
Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepkiDiyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepkiBasında, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin FETÖ ile irtibatı konusundaki haberler tartışma başlatmıştı.
Suruç'ta bombalı araç patladı!Suruç'ta bombalı araç patladı!Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Akçakale yolu birinci kilometresinde bulunan mezarlık yakınlarında, bir araçta patlama meydana geldi.
Kritik S400 açıklaması!Kritik S400 açıklaması!Savunma Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtladı.
Askerler o teröristin peşinde!Askerler o teröristin peşinde!Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden İskan Akyüz'ün doktoru öldürüldü.
  • Camilere yeni standart geliyor21 Nisan 2017 Cuma 17:42
  • CHP'de ortalık toz duman! Böke'den hesap sorulacak21 Nisan 2017 Cuma 17:20
  • TIME dergisinde Can Dündar skandalı!21 Nisan 2017 Cuma 16:45
  • Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor21 Nisan 2017 Cuma 16:20
  • FETÖ sanığı komşusunun interneti üzerinden Bylock’u kullanmış21 Nisan 2017 Cuma 15:55
  • Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı!21 Nisan 2017 Cuma 15:30
  • Bu işlerde çalışanların haftalık izin hakları yok21 Nisan 2017 Cuma 15:25
  • Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca için flaş karar21 Nisan 2017 Cuma 15:00
  • PTT'den "bu mailleri açmayın" uyarısı!21 Nisan 2017 Cuma 14:50
  • Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Lağım fareleri21 Nisan 2017 Cuma 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri