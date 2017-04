Camilere yeni standart geliyor

Maltepe Medine Camii’nin açılış töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla camilerin mahalle, meyden, AVM ya da merkez camiler olarak sınıflandırılacağını ve bunlara uygun standartlar getirileceğini söyledi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan Medine Camii’nin Cuma Namazı öncesi gerçekleştirilen açılış törenine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler, Medine Camii Dernek Başkanı Muhsin Eşlegül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol konuşmalarının ardından söz alan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, camilerin İslam toplumlarındaki yerine ve cami inşa etmenin önemine değinerek asıl önemli olanın fiziki mekânlar değil kalplerin imarı olduğuna değindi. Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:



“Asıl olan fiziki imar değil, kalbi imardır. Ama bunlar birbirini bütünleyen şeylerdir. Fiziki imar olmadan öbürünü gerçekleştirme imkânı bulamayız. İnsanları inşa etmek için üç önemli unsura ihtiyacımız var. İlk olarak mekâna, ikinci olarak imkâna, son olarak da insana ihtiyacımız var. İnsan gerektiğinde mekânı da yapar, imkânı da bulur. Asıl olan en büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bu yüzden bütün dinler ve felsefi sistemler, hep insanı öncelemeye çalışmışlardır. Yüce dinimiz insan unsurunu en mükerrem varlık olarak görmüş ve insanı kâinatın en onurlu varlığı olarak tanımlamıştır.”



İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, camilerin fonksiyonel olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “İslam medeniyeti cami merkezlidir. Camilerin etrafına bir külliye birlikte yerleşim alanları, ticarethaneler ve imarethanelerle ve hatta kışlalar inşa edilerek daha zengin hale getirildi. Şehirlerin büyük apartmanlarla kuşatıldığı çağımızda insanların çocuklarıyla gidip sığınacakları, nefes alacakları, gerçekten huzurlu camilere ihtiyacı var. Kadınların oturabilecekleri, çocukların eğlenebileceği, gençlerin dikkatini çekebilecek bir takım eğitim hizmetlerinin sunulduğu fonksiyonel camilere ihtiyaç var.” diye konuştu.

CAMİLER YENİ STANDARTLAR KAVUŞUYOR



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin standartlarını belirlemek üzere bir çalışma yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:



“Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imzaladığı protokolle, cami standartlarını belirlemek üzere bir çalışma başlatıldı. Bundan sonra her yerde camilerin unvanları ve sıfatları farklı olacak. Mahalle camisi, meydan camisi, AVM camisi veya tesis camisi ile selatin camilerini andıran merkez camiler olacak. Bunların her biri için olması gereken standartlar belirleniyor. İnşallah bu standartlar çerçevesinde şehrin kalabalığına ve toplumun ihtiyacına göre camilerin içerisinde her türlü fonksiyonel ihtiyaçların bulunması hedefleniyor. Bu bizim toplumumuzun dayanışması, birleşmesi ve kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi adına önemli. Zaten cami, cem eden kavuşturan demek. Camiler sadece bizim bedenlerimizi değil, aslında kalplerimizi birleştirmek üzere inşa edilen mekânlardır. İnsanları cem etmek üzere inşa edilen ve çok güzel görünen bu camiyi inşa eden tüm cemaatimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah burada hem bedenler, hem gönüller cem olacak. Burada birlik ve beraberliğimizi yeniden tesis ederek, güven toplumu inşa etmenin adımını atacağız.”

Konuşmaların ardından toplam 1500 metrekarelik namaz kılma alanına, 3 adet Kur’an Kursu ile bir konferans salonu ile bir kütüphanesi bulunan Medine Camii’nin açılışı gerçekleştirdi. Maltepe Medine Camii’ndeki ilk Cuma hutbesini de İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz verdi. Namaz sonrası Maltepe Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.