22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:08Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:59Yatsı 21:27
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 150,324 0.15
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

Kritik S400 açıklaması!

»
Kritik S400 açıklaması!
Savunma Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtladı.
Kritik S400 açıklaması! Kritik S400 açıklaması! Kritik S400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Rusya ile Türkiye arasında alım görüşmesi yapılan S-400 füzelerine yönelik nihai noktaya gelindiğini bildiren Işık, “Türkiye’nin bir hava ve füze savunma sistemine ihtiyacı olduğu çok açık. Bunun içinde birkaç yıldır yoğun bir çalışma yürütülüyor. Maalesef NATO üyesi ülkeler bu konuda Türkiye’ye maliyeti etkin bir öneri sunmadı. Teknoloji paylaşımını ve ortak üretimi kabul etmediler. Böyle olunca Türkiye farklı arayışların içerisine girdi.

'GÖRÜŞMELER NİHAİ NOKTAYA GELDİ'

Şu anda S-400’ler ile ilgili çalışmalar, görüşmeler nihai noktaya geldi. Bununla ilgili hem Rusya tarafından hem de Türkiye tarafından yürütülmesi gereken bir süreç var. Nihai anlaşma noktasında önemli bir adım atıldı.

NATO'YA REST

Biz S-400’leri NATO’nun sistemine entegre edemeyiz. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili NATO’dan bir talebimiz yok. NATO bu noktada anlayışlı olmak durumundadır. Siz hem teknoloji paylaşmayacaksınız, hem ortak üretim taleplerine olumlu cevap vermeyeceksiniz hem de maliyet etkin teklifler ortaya koymayacaksınız. Diğer taraftan da NATO dışından böyle bir sistemi alamazsınız deme durumunuz yok.

HEDEF YERLİ SİSTEM

Bizim nihai hedefimiz; kendi hava ve füze savunma sistemini kendimizin geliştirmesidir. Bununla ilgili bir programı başlattık. Yoğun bir çalışma var. İnşaallah Türkiye, belirli bir içerisinde tamamen kendi fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu hava ve füze savunma sistemini geliştirmiş olacak” dedi.

NATO'NUN BASKI YAPTIĞI İDDİALARI

NATO ülkesi üyelerin Türkiye’ye baskı yapması yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Işık, “Milli Savunma Bakanlığı görevini üstlendiğimden bugüne kadar pek çok NATO toplantısına katıldım. NATO üyesi ülkelerle birçok toplantıyı icra ettik. NATO’da böyle bir durum da, niyet de yok. Zaten NATO’nun kuruluş amacı belli. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğiErdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek.
Esed'den PYD'ye özerklik açıklamasıEsed'den PYD'ye özerklik açıklamasıRus medyasına konuşan Esed, barış zamanında özerklik talebi için bir neden bulunmadığını söyledi.
Diyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepkiDiyanetten 'Kutlu Doğum Haftası' haberlerine tepkiBasında, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin FETÖ ile irtibatı konusundaki haberler tartışma başlatmıştı.
Suruç'ta bombalı araç patladı!Suruç'ta bombalı araç patladı!Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Akçakale yolu birinci kilometresinde bulunan mezarlık yakınlarında, bir araçta patlama meydana geldi.
Kritik S400 açıklaması!Kritik S400 açıklaması!Savunma Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtladı.
Askerler o teröristin peşinde!Askerler o teröristin peşinde!Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden İskan Akyüz'ün doktoru öldürüldü.
  • Camilere yeni standart geliyor21 Nisan 2017 Cuma 17:42
  • CHP'de ortalık toz duman! Böke'den hesap sorulacak21 Nisan 2017 Cuma 17:20
  • TIME dergisinde Can Dündar skandalı!21 Nisan 2017 Cuma 16:45
  • Referandum sonrası iş hayatı da değişiyor21 Nisan 2017 Cuma 16:20
  • FETÖ sanığı komşusunun interneti üzerinden Bylock’u kullanmış21 Nisan 2017 Cuma 15:55
  • Diyarbakır Lice'de çatışma çıktı!21 Nisan 2017 Cuma 15:30
  • Bu işlerde çalışanların haftalık izin hakları yok21 Nisan 2017 Cuma 15:25
  • Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca için flaş karar21 Nisan 2017 Cuma 15:00
  • PTT'den "bu mailleri açmayın" uyarısı!21 Nisan 2017 Cuma 14:50
  • Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Lağım fareleri21 Nisan 2017 Cuma 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri