Kritik S400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Türkiye arasında alım görüşmesi yapılan S-400 füzelerine yönelik nihai noktaya gelindiğini bildiren Işık, “Türkiye’nin bir hava ve füze savunma sistemine ihtiyacı olduğu çok açık. Bunun içinde birkaç yıldır yoğun bir çalışma yürütülüyor. Maalesef NATO üyesi ülkeler bu konuda Türkiye’ye maliyeti etkin bir öneri sunmadı. Teknoloji paylaşımını ve ortak üretimi kabul etmediler. Böyle olunca Türkiye farklı arayışların içerisine girdi.

'GÖRÜŞMELER NİHAİ NOKTAYA GELDİ'

Şu anda S-400’ler ile ilgili çalışmalar, görüşmeler nihai noktaya geldi. Bununla ilgili hem Rusya tarafından hem de Türkiye tarafından yürütülmesi gereken bir süreç var. Nihai anlaşma noktasında önemli bir adım atıldı.

NATO'YA REST

Biz S-400’leri NATO’nun sistemine entegre edemeyiz. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili NATO’dan bir talebimiz yok. NATO bu noktada anlayışlı olmak durumundadır. Siz hem teknoloji paylaşmayacaksınız, hem ortak üretim taleplerine olumlu cevap vermeyeceksiniz hem de maliyet etkin teklifler ortaya koymayacaksınız. Diğer taraftan da NATO dışından böyle bir sistemi alamazsınız deme durumunuz yok.

HEDEF YERLİ SİSTEM

Bizim nihai hedefimiz; kendi hava ve füze savunma sistemini kendimizin geliştirmesidir. Bununla ilgili bir programı başlattık. Yoğun bir çalışma var. İnşaallah Türkiye, belirli bir içerisinde tamamen kendi fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu hava ve füze savunma sistemini geliştirmiş olacak” dedi.

NATO'NUN BASKI YAPTIĞI İDDİALARI

NATO ülkesi üyelerin Türkiye’ye baskı yapması yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Işık, “Milli Savunma Bakanlığı görevini üstlendiğimden bugüne kadar pek çok NATO toplantısına katıldım. NATO üyesi ülkelerle birçok toplantıyı icra ettik. NATO’da böyle bir durum da, niyet de yok. Zaten NATO’nun kuruluş amacı belli.