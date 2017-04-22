22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
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Askeri üsse saldırı! 50'den fazla ölü

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Askeri üsse saldırı! 50'den fazla ölü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Taliban'ın, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrine yakın bir Afgan askeri kampa saldırdığını ve 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Askeri üsse saldırı! 50'den fazla ölü Askeri üsse saldırı! 50'den fazla ölü Askeri üsse saldırı! 50'den fazla ölü

Açıklamada "Saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti" denildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehri yakınlarındaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında Afgan askerleri ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi.

CAMİYE YÖNELİK SALDIRI

Saldırıda 50'den fazla can kaybının yaşandığını ifade eden Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti." dedi.

Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.

Taliban saldırısına karşılık veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaç kişiyi öldürdüğünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya başladığını da belirtti.

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