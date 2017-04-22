22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
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Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

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Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek.
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan 30 Nisan’da Hindistan’a gidiyor. Erdoğan mayıs ayında sırasıyla gerçekleşecek Rusya, Çin ve ABD gezilerinin ardından 25 Mayıs’ta Brüksel’e gidecek ve yeni NATO karargâhının açılışına katılacak. Dünya liderleri ile bir araya gelecek olan Erdoğan, bu kapsamda sırasıyla Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve Brüksel’de temaslarda bulunacak. 

İLK DURAK HİNDİSTAN

Erdoğan, ilk olarak 30 Nisan’da “Türkiye-Hindistan İş Forumu”na katılacak. 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan’a gidecek Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin  arttırılması, FETÖ’nün Hindistan’daki yapılanması, Hindistan’ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine yönelik destek araması gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs’ta Karadeniz kıyısındaki Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede, öncelikle Suriye’deki gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Görüşmede, Türkiye ve Rusya’nın ekonomik ilişkileri de masaya yatırılacak. İki lider, en son 10 Mart’ta Moskova’da bir araya gelmişti.
Erdoğan, Soçi sonrasında 14-15 Mayıs’ta Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek “Kuşak ve Yol” forumuna katılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo’nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak. Toplantılarda tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını öngören proje kapsamında ekonomi, ticaret, finans, teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konularının masaya  yatırılması bekleniyor.     

TRUMP'LA GÖRÜŞME

Erdoğan, Çin’den ABD’ye geçecek. 16-17 Mayıs’taki ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ile ilk yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, ardından 25 Mayıs’ta Brüksel’de yeni NATO karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Zirve, göreve gelmeden önce NATO’ya “eskimiş” diyen ve Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasını isteyen Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk toplantı olma özelliği de taşıyor.

ORTA VE LATİN AMERİKALI KONUKLARINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için İstanbul’a gelen Türkiye-Orta  Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazını kılmaz üzere Ataşehir’deki Mimar Sinan Camisi’ne geçti. Erdoğan namazın ardından camideki vatandaşlarla yaklaşık 1 saat sohbet etti. Ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Basına kapalı olarak 15.40’da başlayan kabul yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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