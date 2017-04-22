22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
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İsrail Esed ordusuna füzeli saldırı başlattı

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İsrail Esed ordusuna füzeli saldırı başlattı
İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde bulunan Suriye ordusuna füze saldırısı başlattı.
İsrail Esed ordusuna füzeli saldırı başlattı İsrail Esed ordusuna füzeli saldırı başlattı İsrail Esed ordusuna füzeli saldırı başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan iki havan mermisinin Golan Tepesi'ne düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı, İsrail ordusunun da roketlerin geldiği Suriye tarafındaki mevzileri vurarak karşılık verdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında Suriye'ye düzenlenen saldırının niteliğine dair bilgi verilmezken, İsrail basını bunun top atışı şeklinde olduğunu yazdı.

İSRAİL GEÇEN AY DA HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu geçen ay da Suriye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiç bir savaş uçağının zarar görmediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun açıklamasında Suriye'nin uçaksavarlarla karşılık verdiği bilgisi yer alırken, Suriye tarafından atılan roketlerin, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

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