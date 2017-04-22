22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
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BM uyardı! 'Felaket yaşanabilir'

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BM uyardı! 'Felaket yaşanabilir'
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Suriye'nin İdlib kentinde bir felaket yaşanabileceği ve sivillerin tehlike altında olduğu uyarısında bulundu
BM uyardı! 'Felaket yaşanabilir' BM uyardı! 'Felaket yaşanabilir' BM uyardı! 'Felaket yaşanabilir'

Pinheiro, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirken sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye'de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

"ENDİŞE EDİYORUZ"
 
Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın İdlib'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.
 
Pinheiro, Halep'in batısında terör örgütü el Nusra ve bazı radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib'de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

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