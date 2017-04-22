22 Nisan 2017 Cumartesi25 Recep 1438
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CHP pusulayı şaşırdı! İşte son YSK planı

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CHP pusulayı şaşırdı! İşte son YSK planı
Milletin ‘evet’ kararını hazmedemeyen CHP, ne yapacağını şaşırdı. Bülent Tezcan: “Hiç kimsenin bilmediği ve bugüne kadar denemediği hukuki seçenekleri araştırıyoruz." dedi.
CHP pusulayı şaşırdı! İşte son YSK planı CHP pusulayı şaşırdı! İşte son YSK planı CHP pusulayı şaşırdı! İşte son YSK planı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumunda milletin iradesini yok sayan CHP'de "367 ruhu" hortladı. 2007 yılında Meclis'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde attığı adımlar ve AYM'ye yaptığı başvuru ile Türk siyasi tarihine geçen 367 krizinin mimarı olan CHP bu kez yüzde 51.4'lük "evet" oyuna rağmen şimdi de referandum sonuçları için aynı taktiği izliyor. 18 maddelik anayasa değişikliğiyle hayata geçirilecek yeni sistemin milletten aldığı vizeyi görmezden gelen CHP, gerek parti tabanından gerekse de 'hayır' cephesinden gelen baskıyı karşılamak üzere sonuç alınamayacak hukuki girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

DANIŞTAY'IN KAPISINDA

CHP, referandumun iptali için yaptığı başvuru YSK tarafından reddedilmesine rağmen dün de Danıştay'ın kapısını çaldı. YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili işleminin iptalini isteyen CHP, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'ye yapılması planlanan başvurular için de çalışmalarını sürdürüyor. 

HİÇ KİMSENİN BİLMEDİĞİ DENEMEDİĞİ SEÇENEKLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Başka hukuki yolları da araştırıyoruz. AYM’ye başvuru için 1 aylık, AİHM’ye başvurmak içinse 6 aylık süre bulunuyor. Bunun için şu ana kadar konuşulan bütün hukuki seçenekleri tartıştığımız gibi, gündemde konuşulmayan başka sürpriz bazı hukuki seçenekler üzerinde de duruyoruz. Hiç kimsenin bilmediği ve bugüne kadar denemediği hukuki seçenekleri araştırıyoruz. Bunun için Türkiye’nin seçkin hukukçularıyla çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hem ulusal hem uluslararası bütün hukuki seçenekleri en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. 10 günlük süre içinde bunu tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamladıktan sonra genel başkan ve partimizin yetkili organlarının vereceği siyasi karar gelecek." dedi.

BAŞBAKAN'DAN NET AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım da CHP'nin girişimlerini beyhude olarak yorumlarken,"Millete gittik, kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikâyetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir. YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerinde yargı yolu yoktur. Buna rağmen gidebilirler mi? Gayet tabii istedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez" diye konuştu.

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