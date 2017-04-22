22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil

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Çaykur'un 'Katarlılara satıldığı' yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil
Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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