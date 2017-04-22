Türk devi noktayı koydu: Söz konusu değil

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
|İmsak 04:32
|Güneş 06:08
|Öğle 13:10
|İkindi 16:54
|Akşam 19:59
|Yatsı 21:27
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.