Afgan askeri üssüne saldırı: 140 asker öldü

Afganistan'da Mezar-ı Şerif yakınlarındaki askeri üsse yönelik saldırıda 140 askerin öldüğünü, saldırıyı Taliban'ın üstlendiğini duyuruldu.

Reuters, Afganistan'da Mezar-ı Şerif yakınlarındaki askeri üsse yönelik saldırıda 140 askerin öldüğünü, saldırıyı Taliban'ın üstlendiğini duyurdu.

Saldırı sonrasında açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi.

Saldırı cami ve yemekhaneye yönelikti iddiası

Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti." dedi. Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.

HABERTÜRK