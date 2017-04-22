22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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23 Nisan çocuklarına Rum engeli!

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KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Ada’ya giden Sırp çocuklar, Rum yönetimi tarafından engellendi.
23 Nisan çocuklarına Rum engeli!
23 Nisan çocuklarına Rum engeli! 23 Nisan çocuklarına Rum engeli! 23 Nisan çocuklarına Rum engeli!

Rum Kesimi, KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Larnaka Havaalanı’na inen Sırp çocukların Ada’ya girişine, “KKTC yasa dışı bir devlet” gerekçesiyle engel oldu. KKTC yönetimi Rumların tutumunu “Bağnazlık” olarak niteledi.

KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Ada’ya giden Sırp çocuklar, Rum yönetimi tarafından engellendi. Sırpların “bilet fiyatı uygun” diye Güney Kıbrıs Larnaka havaalanına inmesinden sonra diplomatik kriz yaşandı.

Sırp çocukların başındaki yetkili Dejan Tosic, “KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına geldik” dediği için Rum polisi tarafından engellendi. Rum polisi, “Ada’da siyasi sorun olduğunu ve çocukların ‘işgal altındaki’ Kuzey Kıbrıs’a geçişine izin vermeyeceklerini” söyledi. Rum polisi, “Kuzey Kıbrıs’ın yasadışı bir devlet olduğunu ve orada can güvenliklerinin olmadığı” iddialarını ortaya attı. 

Sırp çocukların engellenmesi üzerine Sırbistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği devreye girdi. Türkiye ve KKTC yönetiminin tüm girişimlere rağmen Rum yönetimi geri adım atmadı ve çocuklar yaklaşık bir gün havaalanında tutuldu. Rum Dışişleri Bakanlığı, “Çocuklar, BM kararlarını ihlal etmemek için kendileri geri gittiler” yönünde bir açıklama yaparken, Sırbistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği açıklamayı yalanladı ve çocukların Rumlar tarafından geri gönderildiğini belirtti.

TÜRK VE RUMLARDAN ORTAK PROTESTO

Türkler ve Rumlardan oluşan Bağımsızlık Yolu ile Workers Democracy, Sırp çocukların engellenmesini Rum İçişleri Bakanlığı önünde protesto etti. Yapılan ortak açıklamada, “Tertemiz çocukların birbirlerini tanıma, ziyaret etme heyecanı bürokratların elbirliğiyle hayal kırıklığına dönüştürüldü. Devletleriniz o çocukların tek bir tanesinden bile daha kıymetli değil” denildi.

‘KKTC TANINIR KORKUSU’

Görüşmelerden bir gün önce 23 Nisan çocuklarının engellenmesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da sert tepkisini çekti. Rum lider Nikos Anastasiadis’e çocukların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Akıncı, “Bunun bağnaz bir tavır olduğunu” söyledi.

Rumların KKTC tanınacak endişesi içinde olduğunu kaydeden Akıncı, “çocukların dünyasına sınır getirilmemesi gerektiğini, bunun insanlık dışı bir davranış olacağını” belirtti.

KKTC Milli eğitim Bakanı Özdemir Berova da, “Yapılanın insanlık dışı bir uygulama olduğunu” söyledi. Bakan Berova, “Barıştan bahseden Rum yönetimi, 23  Nisan çocuklarına adi suçlu muamalesi yaparak havaalanında engelledi. Bu kabul edilemez bir davranış” dedi.

Önceki haftalarda KKTC’de bir etkinlik için Ada’ya Larnaka’dan giden Guatemala Emniyet Genel Müdürü Ervin Geovany Magen de, Rum polisi tarafından engellenmişti, ülkesine geri gönderilmişti.

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