22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Sur'da hava destekli dev operasyon!

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Diyarbakır Sur ilçesinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de bulunduğu 500 polisle operasyon düzenledi.
Sur'da hava destekli dev operasyon!
Sur'da hava destekli dev operasyon! Sur'da hava destekli dev operasyon! Sur'da hava destekli dev operasyon!

Diyarbakır'da polis, merkez Sur İlçesi'nde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de katıldığı 500 polisle, 16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisi gören bir şüpheli eroini tuvalete döktü.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sur İlçesi'nde torbacılara yönelik saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı katıldığı operasyonda 500 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen ev ve iş yerinin arasında bulunduğu 16 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı.


Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıları, özel harekat timleri kırarak içeri girdi. Girilen evlerin birinde yapılan aramada, bir şüpheli, polisi görünce miktarı henüz belirlenemeyen eroini tuvalete döktüğü belirlendi.  

Belirlenen adreslerin yanı sıra metruk binalarda da arama yapan polis çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçildi. Satışa hazır 'fişek' olarak tabir edilen esrarın da ele geçirildiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri operasyonun özellikle okul önlerinde ve mahalle aralarında 'torbacı' olarak nitelendirilen kişilere yönelik yapıldığını belirterek vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla operasyonların artacağını belirtti. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu miktarı yapılacak tespitlerden sonra açıklanacak.

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