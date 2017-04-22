22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyor

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Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyor
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyor Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyor Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Konya'nın kuzey kesimleri ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-80 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 13

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 14

Bursa: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25

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Meteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyorMeteorolojiden uyarı! Kar yağışı bekleniyorMarmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
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