22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Beratcan'ın annesi: Kocam ilişkimi biliyordu

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Beratcan'ın annesiTürkan Karakütük, “Eşim ilişkimi biliyordu. Ama umursamıyordu. 16 yıldır boşanmak istiyorum. Ersin’de boşanmamız için konuştu ama nafile. Herşey onun yüzünden oldu” dedi...
Beratcan'ın annesi: Kocam ilişkimi biliyordu
Beratcan'ın annesi: Kocam ilişkimi biliyordu Beratcan'ın annesi: Kocam ilişkimi biliyordu Beratcan'ın annesi: Kocam ilişkimi biliyordu

10 yaşındaki oğlu Beratcan Karakütük’ün ölümüne ilişkin yargılandığı davada hakkında berat kararı verilen ve oğlunun ölümüyle herhangi bağlantısının bulunmadığını ifade eden Türkan Karakütük, konuştu. Beratcan’ın katil zanlısı Ersin Kaşıkçı ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu belirten Karakütük, şunları söyledi:
 
“19 yıllık evliğimin 16 yılı eşimden ayrılmak istemekle geçti. Çünkü eşim sorumsuz bir insandı. Evden tamamen bağımsız bir yaşantısı vardı, çalıştığını hep kadınlarla birlikte yiyordu. İki defa beni aldattığına kendim şahit oldum. Boşanmak istediğimi defalarca dile getirdim fakat öldürülmekle tehdit ediliyordum. Evliliğimiz bu şekilde yıllarca devam etti. Dört yıl önce aynı işyerinde çalıştığımız Ersin Kaşıkçı ile sevgili olduk. Ersin de benim gibi evli 3 çocuk babasıydı. Ersin ile ilişkimiz devam ederken Ersin eşinden ayrıldı fakat benim evliliğim hâlâ devam ediyordu.” 
 
"İlişkimi eşim biliyordu"
 
“Ersin Kayıkçı ile olan ilişkimi eşime defalarca anlattım. İlişkimizi benim dışımda Ersin de eşime söyledi. Eşimi arayıp benimle birlikte olduğunu anlattı ama eşimin umurunda değildi. En sonunda Ersin bana, ‘Neden hiç birlikte fotoğrafımız yok?’ dedi. Ben de Ersin ile samimi fotoğraflar çektim. Daha sonradan öğrendim ki Ersin bu fotoğrafları eşime göndermiş ve mesaj çekip, ‘Çocuklarına sahip çık, Türkan’la evleneceğim’ demiş. Eşim fotoğrafları bana gösterip, ‘Eğer boşanırsan bu fotoğrafları mahkemeye veririm ve çocukların yüzünü bir daha asla göremezsin’ diye beni çocuklarımla tehdit etti. Bu fotoğraflar üzerine bizim Ersin ile ilişkimiz iki yıl daha devam etti ve bunu çocuklarım da eşim de biliyordu.” 
 
“Beratcan’ın kaybolduğu günün sabahında Ersin Kaşıkçı ile telefonda görüştüm. Ersin’den artık ayrılmak istediğimi söyledim. Ersin de, ‘Akşam 10 dakikalığına gel görüşelim’ dedi. Kabul etmedim. Aynı gün öğlen Beratcan kayboldu. Hiç aklıma gelmedi Ersin’in böyle bir şey yapacağı. Çünkü bundan 1.5 yıl önce eşime evimizin önünde bıçak çekip öldürmekle tehdit etmişti. 
 
‘Eşimi öldürecekti’
 
Ben eşimi öldürmesini beklerken oğlumu öldürdü. Neden böyle bir şey yaptı, inanın bilmiyorum. Böyle olacağını tahmin edemezdim. Olayın bu noktaya geleceğini bilseydim çocuklarımı alıp ailemin yanına giderdim. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarıma fazlasıyla düşkün bir anne olduğumu Ersin de eşim de biliyordu. Vicdansız bir anne olsaydım bu acıyı yaşamazdım.”
 
Katile müebbet, anneye beraat
 
Davanın geçtiğimiz gün yapılan duruşmasında, Kaşıkçı “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük hakkında ise yeterli, inandırıcı, kesin, somut bir delil olmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

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