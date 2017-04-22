Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından şunları paylaştı...
"Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları,şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi,Yüksek Seçim Kurulunundur.YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.Buna rağmen başvuru halinde,Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın "RET"kararı dışında karar verme seçeneği yoktur."
22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Bakan Bozdağ'dan iptal açıklaması
Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından şunları paylaştı...
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