Bakan Bozdağ'dan iptal açıklaması

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından şunları paylaştı...



"Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları,şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi,Yüksek Seçim Kurulunundur.YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.Buna rağmen başvuru halinde,Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın "RET"kararı dışında karar verme seçeneği yoktur."