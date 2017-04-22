Millî Gazete İmtiyaz Sahibi dünya evine girdi

Millî Gazete İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek ile Tuba Tepehan, Milsan Tesisleri Konferans Salonu’nda düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi.

Çok sayıda misafirin katıldığı düğüne Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğluda iştirak etti. Resmi ve dini nikah merasimlerinin de yapıldığı düğünde, çiftin dini nikahını Prof. Dr. Cevat Akşit Hocaefendikıydı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğünde çiftin nikâh şahitliğini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Kutluk yaptı. Karamollaoğlu, Özek çiftine iki cihan saadeti diledi.



Millî Gazete İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek ile Tuba Tepehan evlendi. Milsan Tesisleri Konferans Salonu’ndaki düğün merasimine siyaset, basın-yayın ve iş dünyasından çok sayıda misafir iştirak etti. Düğün merasiminde resmi nikahın yanı sıra çiftin dini nikahı da misafirlerin huzurunda kıyıldı.

NİKHÂH ŞAHİDİ KARAMOLLAOĞLU

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğünde çiftin nikâh şahitliğini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Kutluk yaptı. Aile cüzdanını Tuba Hanım’a veren Karamollaoğlu, Özek çiftine iki cihan saadeti diledi. “Çiftimize iki cihan saadeti diliyorum, nikah şahidi olmaktan d olayı mutluyum. Bir ömür boyu mesut bahtiyar olmanızı temenni ediyorum, Allah yâr ve yardımcınız olsun” diyen Karamollaoğlu, yaptığı kısa konuşmada evliliğin önemine dikkat çekti. Karamollaoğlu, “Son zamanlarda evlilikler beklediğimiz kadar gerçekleşmiyor. Neslimizin devamı bu evliliklere bağlıdır. Evlilikler neslimizin ve toplumsal hayatın sağlığı bakımından da bir nişanedir” dedi.

DİNİ NİKâHI CEVAT AKŞİT HOCA KIYDI

Resmi nikâh işlemlerinin tamamlanmasından sonra sıra dini nikah merasimine geldi. Özek çiftinin dini nikahını ise Prof. Dr. Cevat Akşit Hocaefendi kıydı. Mihrin belirlenmesi, kabullerin alınması ve evlilik senedinin oluşturulmasıyla dini nikahı kıyan Cevat Akşit Hocaefendi, dua etti.

EVLENMEK, PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SÜNNETİDİR

İslam’da evliliğin önemini konu alan sohbette de bulunan Prof. Dr. Cevat Akşit, şöyle konuştu: “Peygamberimiz (sas) her anlamda Allah’ın evlilik için verdiği imkânı kullanmıştır ve ‘Evlenmek benim sünnetimdir, âdetimdir. Kim benim sünnetimden değilse benden değildir’ demiştir. Bu çok büyük, çok ağır bir laftır. Evlenmek çok önemlidir. Evlenenler, Peygamber’in sünnetini gerçekleştirdiği için Allah’ın rızasını da kazanmış olur”

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Düğün törenine; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Prof. Dr. Cevat Akşit ile birlikte Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, İlim Kültür Vakfı Genel Başkanı Abdullah Sevim, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Prof. Dr. Orhan Yalçın, Hak-iş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Ali Yığcı, Basın İlan Kurumu eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Yeni Akit Genel Müdürü Mustafa Karahasanoğlu, İBB Hamidiye Kaynak Suları Satın Alma Müdürü İbrahim Gökçe katıldı. Saadet Partisi GİK Üyeleri, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları, AGD mensupları, Basın İlan Kurumu yöneticileri ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de düğün merasimine katıldılar. Başbakan Binali Yıldırım, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve birçok STK Genel Başkanı ve siyasiler de gönderdikleri telgraflarla Özek çiftini tebrik etti.