22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Saadet Lideri'nden çok ağır iddia

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin GİK Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Saadet Lideri'nden çok ağır iddia
Saadet Lideri'nden çok ağır iddia Saadet Lideri'nden çok ağır iddia Saadet Lideri'nden çok ağır iddia

Yolsuzluk, savurganlık ve israflar sonucunda vatanın ipotek ettirilme noktasına getirildiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Ülkede kaynak bitti ve peki nereden bulacaklar? Bir tane varlık fonu çıkarttılar. Ülkenin en kıymetli hazinelerini bundan sonra alınacak borç karşılığında ipotek ettiriyorlar. IMF’ye borç kalmamıştı, bununla da iftihar ediyorlardı. IMF ne ya? Siz şimdi vatanının tamamını ipotek ettiriyorsunuz Allah’tan korkun” dedi. 

YOLSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR!

Türkiye’nin kutuplaşma ve terörden sonraki en büyük probleminin yolsuzluk olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, “Türkiye’de yolsuzluk almış başını gidiyor. Parti teşkilatları ihale dağıtma mekanizmaları haline geldi. Bunu bilmeyen yok ki. Kafasını kuma sokup beni görmüyor diyenler de var. Savurganlık, israf, akıl almaz boyutlarda” dedi.

 TRUMP’IN AKLIYLA İŞ YAPILMAZ

Hükümetin ABD ile yakınlaşmasını da sert bir şekilde eleştiren Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Trump diye biri gelmiş, Amerika’nın başına bela… Yalanı bin para. Bu adamın aklıyla dış politika yapmaya çalışıyoruz. ‘Obama bizi aldattı, şimdi de bu adamla devam edeceğiz’ diyorlar. Allah rızası için bir delinin arkasından gidilir mi?” diyerek dış politikadaki hatalara dikkat çekti. 

SAVURGANLIK AKLA ZİYAN!..

Toplantıda savurganlık vurgusu yapan  Karamollaoğlu, “Referandumdan önce yapılan çalışmalara dikkat edin; burada yapılan savurganlık bile akla ziyan. Maalesef tamamı da devlet kesesinden yapıldı. Son güne kadar milyarlarca lira israf edildi. Dibi delik bir çuvalın ağzını ne kadar sıkı bağlarsanız bağlayın, içinin boşalmasına mani olamazsınız” diye konuştu. 

Partisinin GİK toplantısında konuşan Karamollaoğlu, hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yolsuzluk, savurganlık ve israflar sonucunda vatanın ipotek ettirilme noktasına gelindiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Ülkede kaynak bitti, peki nereden bulacaklar? Bir tane Varlık Fonu çıkarttılar. Ülkenin en kıymetli hazinelerini bundan sonra alınacak borç karşılığında ipotek ettiriyorlar. IMF’ye borç kalmamıştı, bununla da iftihar ediyorlardı. IMF ne ya? Siz şimdi vatanın tamamını ipotek ettiriyorsunuz, Allah’tan korkun” dedi.

Saadet Partisi, GİK toplantısını yoğun bir katılımla icra etti. Saadet Partisi, Genel İdare Kurulu Toplantısı’nı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında partisinin Balgat’taki genel merkezinde gerçekleştirildi. GİK toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin referandumdaki mesajları iyi okuması gerektiğine vurgu yaptı. Toplumun yarısının karşı fikir belirttiğini hatırlatan Karamollaoğlu, hükümetin her iki kesimi de memnun edecek adımlar atması gerektiğini ifade etti.  

BÖYLE GELDİ, BÖYLE GİTMEYECEK!

Bugün bölgemizde yaşanan olayların sahnelenmek istenen oyunun bir parçası olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bizi esas endişelendiren, hem ülkemizin içerisinden geçtiği bu süreçte yaşadığı sıkıntılar hem de bölgemizde oynanan oyunların adeta son perdesinin sahnelenmeye çalışıldığına dair işaretlerdir. Israrla şunu söylüyoruz; deniz bitti, bu hükümetin bugüne kadar yaptığı yanlışların tamamı artık gözlerden gizlenecek bir durumda değil. Eğer hükümet bunu görür ama hâlâ eski politikada hadiselerin üzerini örtmek, kendi yanlışlarını düzeltmek için bir çaba göstermemeye ısrarla devam ederse, Allah sonumuzu hayretsin. Çünkü bizim şimdi her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla aklıselime ihtiyacımız var. Düşünmeye, bugün içerisinde bulunduğumuz problemlerin nereden kaynaklandığına ve ortadan nasıl kaldırılabileceğine ihtiyacımız var. Böyle gelmiş böyle gitmiyor. Bu sadece bir slogan değil, bu bir gerçek” dedi. 

DOST VE DÜŞMAN AYRIMI YAPAMIYOR

Dış politikada köşeye sıkışan hükümetin tek bir dala bağlı kaldığının altını çizen Karamollaoğlu, “O da ABD ve İsrail’dir. Ortadoğu’da oynanan oyunun rejisörleri bunlar. Siz bu rejisörlerle ittifak ederek, onların gönlünü güya kazanarak, bir yerlere geleceğinizi zannediyorsanız emin olun buna rıza gösterenlerin sülalesi bu vebalden kurtulamaz. Erbakan Hocamız Irak’a yapılacak müdahale için milletvekillerine şöyle seslenmişti: ‘Karara eğer müspet oy kullanırsanız siz değil, siz değil sülaleniz bile yetmiş yıl bu vebalden kurtulamaz’. O zaman Meclis’te biraz aklıselim hakim olmuştu. O zaman karar reddedilmedi, yeterli çoğunluğu alamamıştı. Ama hükümet o zaman bu kararın yok sayılabilmesi için hava sahamızı ABD ve Avrupa uçaklarına izin verdi. O günden bugüne kadar o yanlış hâlâ devam ediyor. Hâlâ bu hükümet dost ve düşman ayrımını yapamıyor. Günlük menfaat derdinde, kendisinin itibarını koruma derdinde. Eğer bir hükümet yanlışta ısrar ederse tarih bunu yazar ve bunları lanetler” diye konuştu. 

DİBİ DELİK ÇUVALIN BOŞALMASINA ENGEL OLAMAZSINIZ

Türkiye’nin kutuplaşma ve terörden sonraki en büyük probleminin yolsuzluk olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’de yolsuzluk almış başını gidiyor. En ciddi problemimiz yolsuzluk ne yazık ki. Parti teşkilatları ihale dağıtma mekanizmaları haline geldi. Bunu bilmeyen yok ki. Kafasını kuma sokup beni görmüyor diyenler de var. Savurganlık, israf, akıl almaz boyutlarda. Referandumdan önce yapılan çalışmalara dikkat edin; burada yapılan savurganlık bile akla ziyan. Maalesef tamamı devlet kesesinden yapıldı. Son güne kadar milyarlarca lira israf edildi. Dibi delik bir çuvalın ağzını ne kadar sıkı bağlarsanız bağlayın, içinin boşalmasına mani olamazsınız. Dibi delik bir çuval, bir taraftan yolsuzluk, bir taraftan savurganlık ve israf aldı gidiyor. Deniz bitti dedikleri bu. Gidecekleri kapı kalmadı. Vatandaşın üzerine daha fazla gidemezler vergileri artırarak o zaman tam bir zulüm devletine döner.” 

VATANI İPOTEK ETTİRİYORLAR!

Varlık Fonu adı altında vatanın ipotek ettirildiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Ülkede para kalmadı, peki nerden bulacaklar? Bir tane varlık fonu çıkarttılar. Ne kadar kıymetli malımız varsa borç karşılığında ülkeyi ipotek etmeye hazırlar. Bunun vebalini ödeyemezler. Ülkenin en kıymetli hazinelerini bundan sonra alınacak borç karşılığında ipotek edilmesidir. IMF’ye borç kalmamıştı, bununla da iftihar ediyorlardı. IMF ne ya? Siz şimdi vatanın tamamını ipotek ettiriyorsunuz, Allah’tan korkun. Biz sadece sizi Allah’a havale ediyoruz, hakkımızı da helal etmiyoruz. Ta ki kendinizi düzeltene kadar, ta ki millet önünde af dileyene kadar” şeklinde konuştu. 

BİR DELİNİN PEŞİNDEN GİDİLİR Mİ?

Hükümetin referandumdan sonra ABD ile yakınlaşmasını da sert bir şekilde eleştiren Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Trump diye biri gelmiş, Amerika’nın başına bela… ABD bu adamı tutmak istemiyor. Yalanı bin para. Bu adamın aklıyla dış politika yapmaya çalışıyoruz. ‘Obama bizi aldattı, şimdi de bu adamla devam edeceğiz’ diyorlar. Allah rızası için bir delinin arkasından gidilir mi ya? Kendi memleketinde bile itibarı olmayanın peşinden gidilir mi?”

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