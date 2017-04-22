22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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"Gaybubet Evleri"ne operasyon; 53 gözaltı

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Türkiye genelinde bu sabah yapılan FETÖ operasyonunda 42'si İstanbul'da toplam 53 kişi gözaltına alındı.
"Gaybubet Evleri"ne operasyon; 53 gözaltı

Türkiye genelinde bu sabah yapılan FETÖ operasyonunda 42'si İstanbul'da toplam 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün tepe yönetimiyle irtibatı sağladığı ve örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği öne sürülen üst düzey yönetici konumundaki 76 kişinin yakalanması için birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
 

GAYBUBET EVLERİ

Polis helikopteri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, FETÖ'nün mahrem hizmetleri olarak bilinen özellikle MİT, emniyet ve askeri kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği iddia edilen şüphelilerden 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan güvenli evlerde sakladıkları da ileri sürüldü. 

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

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