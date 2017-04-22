22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti

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Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 günde 36 terörist öldürüldü. Operasyondan ilk görüntüler geldi.
Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti
Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti

Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU

Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda da 2 asker şehit olmuştu.

VALİ AÇIKLADI: 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki tepe üs bölgeleri arasında bugün iki askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bir bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde üç gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

KOBRA'DAN KAÇAMADILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Bestler-Dereler Bölgesi'nde Kobra helikopterlerinin teröristlerin bulunduğu yerleri ateş altına aldığı görülüyor.

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