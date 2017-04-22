22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor

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1970’li yıllarda ekmek parası için Almanya’ya göç eden Türkler, o dönemde gönderdikleri paralarla aynı zamanda Türkiye ekonomisinin can simidi olurken, şimdi durum tersine döndü.
Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor
Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor Artık Türkiye, Almanya’yı besliyor

1970’li yıllarda kitleler halinde ekmek parası için Almanya’ya göç eden Türkler, o dönemde gönderdikleri paralarla aynı zamanda Türkiye ekonomisinin can simidi olurken, şimdi durum tersine döndü.

Artık Almanya’dan Türkiye’ye değil Türkiye’den Almanya’ya para transferi yapılıyor. Türkiye’den Almanya’ya yapılan para transferinin Almanya’dan Türkiye’ye yapılan hacmin 3 katına ulaştığı belirtildi. Kıta Avrupası ve Avro Bölgesi’nde faizsiz bankacılık iş modeline göre çalışan ilk banka ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kudsi Arslan, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik para transferi profilinin değiştiğini belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ÖNEMLİ

Arslan şunları söyledi: “Para transferlerine baktığımızda önceki yıllarda çok sayıda transfer Almanya’dan Türkiye’ye yapılıyordu. Artık bu biraz değişti. Artık birinci ve ikinci kuşağın Türkiye’de yaptığı yatırımlar, buradaki üçüncü ve dördüncü kuşağı besler duruma geldiği için Türkiye’den Almanya’ya yapılan transfer hacmi Almanya’dan Türkiye’ye yapılan hacmin 3 katına ulaşmış durumda. Bu şekliyle baktığımızda ana bankamızın Türkiye’de yaklaşık 400 şubesinin olması mükemmel bir avantaj olarak öne çıkıyor. KT Bank’ta açılacak bir hesapla, ana bankadan KT Bank’a ve KT Bank’tan ana bankaya en uygun şartlarla transfer yapan banka konumundayız.” Arslan, halk oylamasının ardından Türkiye’de artık üreten ve çalışan bir ekonomiye olan ilginin artmasını beklediklerini kaydetti. Türkiye’de yaşanan olaylara karşın 2016 büyüme rakamlarının yüksek gelmesinin ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin ne kadar başarılı ve kendi içinde ne kadar dinamik bir ülke olduğunu gösterdiğini belirten Arslan “Ben bu büyüme ivmesinin ekonomi yönetiminin alacağı yeni teşvik paketleriyle daha da yukarı döneceğine eminim. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerde Türkiye’nin sürekli sürdürülebilir büyüme trendini yakalamış olması çok olumlu” diye konuştu.

İslami bankacılık know-how transferi yapıyoruz

Ahmet Kudsi Arslan, bankanın halihazırda Mannheim, Berlin ve Frankfurt şubeleri bulunduğunu, yakın tarihte Köln Şubesi’nin de açılacağını bildirdi. Bankadaki çalışan sayısının yatırımların artmasına paralel her geçen gün yükseldiğini kaydeden Arslan, “Buraya Türkiye’den İslami bankacılık know-how transferi yapıyoruz. Her ne kadar Almanya, sayısı 2 bini bulan farklı ölçek ve nitelikte bankanın faaliyet gösterdiği köklü bir finans merkezi olsa da KT Bank AG ile birlikte başlayan İslami bankacılık faaliyetleri ile uluslararası bir finans merkezi olma konusunda önemli bir açılım gerçekleştirmiştir” diye konuştu. Arslan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) varlık alım programına değinirken, ECB’nin fonlama imkanlarından henüz İslami bir ürün oluşturulmadığı için yararlanamadıklarını söyledi. İslami bankacılığın geleceğinin çok açık olduğunu vurgulayan Arslan “İslami bankacılık, aslında etik bankacılık müşterilerinin tam arayıp da bulamadığı bir model” diye konuştu.

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