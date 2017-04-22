Çocuk nüfusu obezite tehdidi altında

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye’de çocuk sağlığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde giderek artan çocuk obezitesi ve savaş mağduru mülteci çocukların psikolojik tedavilerine ilişkin çok sayıda çalışma yürüttüklerini söyleyen Kerem Hasanoğlu, rakamlarla Türkiye’nin çocuk sağlığı haritasını ortaya koydu.

En fazla çocuk nüfus Şanlıurfa'da

Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 24’ünü 0-14 yaş grubu çocukların oluşturduğunu belirten Hasanoğlu, bu oranın 1995 yılında yüzde 35 olduğunu, bu rakamların da çocuk nüfusunun azalmaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

Kerem Hasanoğlu,1990 yılında yüzde 2.9 olan doğurganlık oranının 2015 verilerine göre yüzde 2.1’e düştüğünü, Türkiye’de 0-14 yaş çocukların nüfusa göre en yoğun olduğu ilin, yüzde 40.4 ile Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Çocuklar gazlı içecekten vazgeçemiyor

Hasanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rapora da dikkat çekerek, çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

Ülkemizde 6-10 yaş arası çocukların yüzde yüzde 21’i hafif şişman veya şişman olarak karşımıza çıktığını belirten Hasanoğlu, çocukluk çağında görülen obezite eğiliminin en büyük nedeninin fast food tarzı beslenme biçimi olduğunu ifade etti.

Hazır gıdaların yoğun tüketimi özellikle büyük kentlerde artış gösterdiğini söyleyen Hasanoğlu, ilerleyen yıllarda bir çok sağlık sorununun yaşanacağını işaret eden obezite artışının, gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Ebeveynlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Hasanoğlu, tencere yemekleri ile beslenme, dengeli sebze meyve tüketimi, bilgisayar oyunları yerine, hareket odaklı oyunlara çocukların teşvik edilmesi gerektiğini, hazır içeceklerin içerisindeki yüksek şeker miktarının da obeziteye zemin hazırldağını belirtti.

Çocukların en büyük sorunu ağız ve diş sağlığı

Hasanoğlu, 7-14 yaş çocuklarının son 6 ay içinde en sık yaşadıkları sağlık sorunlarının başında ağız ve diş sağlığı sorunlarının yüzde 24.6 geldiğini söyledi. Hasanoğlu, onu göz ile ilgili sorunlar yüzde 13.8, enfeksiyöz hastalıklar 9.4, cilt hastalıkları 4,9, beslenme ile ilgili sorunlar 3.5, işitmeyle ilgili sorunlar 2.9, ruh sağlığı sorunları 2.1 ve kas iskelet sistemi hastalıkları 2.2 takip ettiğini ifade etti.