Halkın kararını hazmedemedi! Tehdit gibi sözler

Ayşenur Arslan, şimdilerde yine eski alışkanlıklarına geri döndü... Referandum sonucu üzerinden isim vermeden hükümeti tehdit etti. Arslan, kendi bloğundan paylaştığı yazısında "dipten gelen dalga artık bastırılmayacak" diyerek büyük tepki çekti. Arslan, 28 şubat döneminde yaptığı yayınlar ile post modern darbeye destek vermişti...
İşte Arslan'ın tepki çeken yazısının bir bölümü...
Evet, Türkiye’nin Batılı ülkelerle aynı yöne bakmadığını düşünüyorsunuz. Elinizden gelse, bir günde bütün bağları kopartıp İslam Cumhuriyeti bayrağını çekiverirsiniz.
Heyhat! Elinizden gelmiyor. Gelmeyecek.
Dipten gelen dalga artık bastırılamayacak.